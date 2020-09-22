Матч "Тоттенхэма" в Кубке Лиги был отложен

Матч 3-го раунда Кубка Лиги между "Лейтон Ориент" и "Тоттенхэмом" был отложен из-за вспышки коронавируса в клубе Лиги Два.

Накануне матча против подопечных Жозе Моуриньо представитель четвертого английского дивизиона объявил, что сразу у нескольких игроков команды был диагностирован COVID-19.



Соответствующее тестирование, оплаченное "Тоттенхэмом", было проведено в минувшую субботу, после матча "Лейтон Ориент" против "Мансфилда" в рамках Лиги Два (2:2).



Таким образом, запланированная на вечер вторника кубковая игра, победитель которой выходит на "Челси" или "Барнсли", была отложена. Теперь "шпоры" смогут сосредоточиться на подготовке к матчу Лиги Европы против "Шкендии" в четверг.