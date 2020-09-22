Борис Джонсон откладывает открытие стадионов

Планировавшееся 1 октября возвращение фанатов на футбольные стадионы в Англии было отложено.

На днях Премьер-Лига публично обратилась к британскому правительству с призывом допустить болельщиков, пускай и в ограниченном количестве, на трибуны, начиная со следующего месяца.



Однако планы, которые разрабатывались несколько недель и были закреплены тестовыми мероприятиями вроде товарищеского матча между "Брайтоном" и "Челси", были поставлены на паузу. Рост количества заражений коронавирусом заставил премьер-министра страны Бориса Джонсона пойти на ужесточение ограничений, а не наоборот.



"Мы понимаем, что сейчас распространение вируса влияет на нашу способность проводить бизнес-конференции, выставки и крупные спортивные события".



"Так что с 1 октября мы не сможем этого делать, и я осознаю последствия для наших спортивных клубов, которые являются жизнью и душой нашего общества. Мы немедленно взялись за работу над тем, как теперь сможем поддержать их", — цитирует Джонсона Sky Sports.



По информации Daily Mail, теперь возвращение фанатов на стадионы может быть отложено аж до 2021 года.