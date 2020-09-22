Бэйл может продлить свое пребывание в "Тоттенхэме"
Агент вингера Гарета Бэйла сообщил, что его клиент может остаться в "Тоттенхэме" после окончания сезона 2020/21.
На прошлой неделе "Тоттенхэм" арендовал своего бывшего игрока у "Реала" спустя семь лет после продажи Бэйла в Мадрид за 85 миллионов фунтов.
Гарет возвращается в Северный Лондон чтобы играть, и если все будет хорошо, 31-летний валлиец может остаться.
"Да, существует множество вариантов, и все зависит от него. Самое важное для него — наслаждаться своим футболом и играть хорошо. Пока это происходит, все будет в порядке".
"Теперь он зрелый человек, и он знает, чего хочет от жизни. Он, наверное, самый успешный британский футболист всех времен, и он все еще хочет многое сделать в своей жизни, поэтому давайте подождем и посмотрим".
"Эт было довольно легкое решение. У него имелись и другие варианты, но "Тоттенхэм" — это его любовь. Он любит "Тоттенхэм", и в конце концов именно этого он и хотел".
"Приятно видеть, что он счастлив. Если ему и суждено было куда-нибудь перейти, то только туда, где он снова сможет улыбаться и чувствовать себя счастливым — он не собирался уходить куда попало".
"У нас были варианты с другими клубами. Клубами, которые, возможно, больше "Тоттенхэма". Однако ему нужно было почувствовать себя счастливым, и я думаю, теперь это есть", — сообщил агент Джонатан Барнетт talkSPORT.
22.09.2020 16:00
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"Он, наверное, самый успешный британский футболист всех времен..."
Серьёзно? Успешность теперь измеряется в сумме зп?
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ИМПЕРАТОР
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