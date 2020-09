Светская хроника за вторник

"Ливерпуль" регулярно контактирует с Килианом Мбаппе. Серж Орье может уехать выступать в Россию. "Тоттенхэм" готов променять Деле Алли на Джесси Лингарда. Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.

"Ливерпуль" и "Реал" находятся в регулярном контакте с нападающим ПСЖ Килианом Мбаппе, планируя мегатрансфер на лето 2021. (L'Equipe)



Московский "Спартак" хочет защитника "Тоттенхэма" Сержа Орье. (Boot Room)



"Реал" не заинтересован в полузащитнике "Тоттенхэма" Деле Алли. (talkSPORT)



"Интер" готов поспорить с ПСЖ за Алли. (Daily Star)



"Тоттенхэм" купит Джесси Лингарда из "Манчестер Юнайтед" только в случае расставания с Алли. (talkSPORT)



"Юнайтед" и "Тоттенхэм" сражаются за нападающего Александера Серлота, провалившегося в "Кристал Пэлас". (Asist Analiz)



"Эвертон" потребует от "Юнайтед" 80 миллионов фунтов за нападающего Доминика Калверт-Левина. (The Sun)



Переговоры "Юнайтед" о покупке защитника "Порту" Алекса Теллеса резко ускорились после поражения 1:3 от "Кристал Пэлас". (Manchester Evening News)



"Порту" отказался принять Диогу Далота в обмен на Теллеса. (O Jogo)



"Юнайтед" заинтересован в центральном защитнике "РБ Лейпциг" Дайо Упамекано. (The Telegraph)



"Юнайтед" может арендовать вингера "Уотфорда" Исмаилу Сарра. (Daily Express)



"Манчестер Сити" согласился отпустить защитника Эрика Гарсию в "Барселону" за 16.5 млн. фунтов. (El Chiringuito)



Полузащитник "Арсенала" Лукас Торрейра стал целью номер один для "Атлетико". (Mundo Deportivo)



Торрейра очень близок к переходу в "Атлетико". (ESPN Uruguay)



"Эвертон" обсуждает покупку крайнего защитника "Атлетико" Сантьяго Ариаса. (Liverpool Echo)



"Фулхэм" близок к аренде с последующим выкупом вингера "РБ Лейпциг" Адемолы Лукмана. (Daily Mail)



"Фулхэм" пытается переманить ганского полузащитника "Лестера" Даниэля Амарти. (Football Insider)



"Лидс" пытается купить чилийского полузащитника "Фиорентины" Эрика Пульгара. (La Nazione)



"Саутгемптону" интересен полузащитник "Бенфики" Флорентину Луиш. (The Sun)



"Вест Хэм" и "Ньюкасл" проявляют интерес к защитнику "Ювентусу" Даниэле Ругани. (Daily Mail)



Другое



Очередной раунд тестирования на коронавирус в Премьер-Лиге дал три положительных результата, в том числе у полузащитника "Сити" Илкая Гюндогана. (Evening Standard)



Дэвид Мойес из "Вест Хэма" — фаворит букмекеров на первое тренерское увольнение в этом сезоне Премьер-Лиги. (The Sun)



Экс-наставник "Хаддерсфилда" Дэвид Вагнер может быть уволен из "Шальке-04" уже после одного матча нового сезона. (Daily Mail)



Нападающий "Сити" Серхио Агуэро может вернуться уже через месяц, а не через два, как говорил Хосеп Гвардиола. (The Telegraph)