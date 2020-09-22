Ассоциация обвинила Билича в неподобающем поведении

Главному тренеру "Вест Бромвича" Славену Биличу были предъявлены обвинения в неподобающем поведении во время матча Премьер-Лиги против "Эвертона".

В минувшую субботу "Вест Бромвич" потерпел свое второе поражение после возвращения в элитный дивизион, уступив на "Гудисон Парк" со счетом 5:2.



В концовке первого тайма защитник "дроздов" Киран Гиббс получил прямую красную карточку за то, что ударил Хамеса Родригеса по лицу, и Билич, дождавшись перерыва, вышел на футбольное поле выяснять отношения с рефери Майком Дином.



Как затем говорил Славен, он хотел поговорить не насчет удаления Гиббса, а насчет того, почему система VAR засчитала первый гол Доминика Калверт-Левина, хотя изначально взятие ворот было отменено.



Так или иначе, поведение Билича не понравилось Дину, и тот показал буйному хорвату красную карточку. А теперь в дело вступила FA.



У Билича есть время до четверга, чтобы ответить на выдвинутые обвинения, которые могут повлечь двухматчевую дисквалификацию, если будет доказано, что Славен использовал оскорбительную речь.