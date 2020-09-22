Каррагер: "Де Брюйне — лучший игрок в мире после Месси и Роналду"

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер назвал полузащитника "Манчестер Сити" Кевина Де Брюйне лучшим после Лионеля Месси и Криштиану Роналду игроком в мире.

Накануне вечером Де Брюйне вдохновил "Сити" на победу 1:3 над "Вулверхэмптоном". Игрок Года по версии Ассоциации профессиональных футболистов заработал и сам же реализовал пенальти, открыв счет в матче.



По мнению Каррагера, в данный момент Кевину нет равных в Премьер-Лиге. Джейми называет 29-летнего бельгийца "мечтой тренера".



"Да, он лучший игрок в Премьер-Лиге. В прошлом сезоне его признали Игроком Года по версии PFA, и иногда ты можешь провести один отличный сезон и получить эту награду, но даже если бы он никогда ее не получил, для меня он все равно лучший игрок в Премьер-Лиге".



"Прежде я называл лучшим Эдена Азара, до ухода того в "Реал". Становился он Игроком Года по версии PFA или нет, он все равно был лучшим. Теперь лучший — это Кевин Де Брюйне".



"Когда мы рассуждаем о лучших игроках в мире, то прямо сейчас я бы поставил Де Брюйне на ступеньку ниже вершины, сразу позади Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Он был бы лучшим после этих двух".



"Если вы спросите меня, кого я бы хотел видеть в своей команде, то я назову Кевина Де Брюйне. Думаю, количество его результативных передач и голов — это просто мечта тренера".



"Он играл 10-го номера, он играет справа в тройке полузащитников, и как говорил главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартнинес, у него он играл в центре полузащиты. Думаю, он станет футбольным долгожителем, потому что он все еще способен играть глубже, когда его ноги будут уже не те".



"По своей способности отдать пас он не уступает никому из тех, кого мы когда-либо видели в Премьер-Лиге, и когда ему будет за 30, он сможет играть центрального полузащитника, так что возраст — не проблема для него", — сообщил Каррагер в эфире.