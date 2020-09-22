Сульшер просит четыре-пять матчей, чтобы привести МЮ в форму

Оле Гуннар Сульшер Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер предупредил, что его команде потребуется четыре-пять матчей, чтобы набрать оптимальную форму.

Как известно, из-за занятости в плей-офф Лиги Европы старт "Юнайтед" в новом сезоне Премьер-Лиги был отложен, однако этого времени Сульшеру все равно не хватило, чтобы подготовить свою команду.

В минувший уикенд "красные дьяволы" уступили дома "Кристал Пэлас" со счетом 1:3, и Сульшер опасается, что это не последняя сенсация со стороны его команды. Ближайшие матчи Оле Гуннар воспринимает как предсезонные.

"Мы нуждаемся в четырех или пяти матчах, чтобы достичь стандартов, которым мы можем соответствовать".

"У нас не было возможности провести эти матчи, и мы должны убедиться, что используем ближайшие встречи, чтобы получить игровые минуты и подготовить игроков для борьбы в лиге".

"Выезд к "Брайтону" будет очень тяжелым, поэтому мы должны использовать эту возможность. Мы хотим выстоять и получить игровые минуты. Конечно, у нас будут изменения в составе — для некоторых игроков это предсезонный период, а некоторые здесь только неделю".

"Некоторые из них нуждаются в игровой практике, и мы можем видеть, что им не хватает резкости. Нам просто нужно выжать максимум из тренировочных занятий и матчей", — цитирует Сульшера Daily Mail.


Метки Манчестер Юнайтед, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 22.09.2020 12:00

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  1. udaff 22.09.2020 12:33 # udaff
    Будем смотреть и поддерживать Олега! Всё будет хорошо.

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  2. mancunia-planet 22.09.2020 12:25 # mancunia-planet
    Скузьня тут как тут, тупицы бля)

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  3. scauzer11 22.09.2020 12:23 # scauzer11
    пять матчей по 1:3 и потом как попрут, как попрут))

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  4. lfcynwa 22.09.2020 12:21 # lfcynwa
    Оле верим! Очень не хочется, чтобы голлума уволили и на его место пришел Почеттино, ведь тогда Юнитед вылезет из ссанины в которой они по кадык :(

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  5. superperez101 22.09.2020 12:15 # superperez101
    да ладно вам, все образуется
    то ван дэ бек нырнет, то пенальдеш
    и голы придут, и победы тоже

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  6. gucuneinan 22.09.2020 12:13 # gucuneinan
    Солькскъяер - Топ. Муму должен дать ему время. Желательно навсегда.

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  7. yxaxaxaxaxa 22.09.2020 12:05 # yxaxaxaxaxa
    Играя в свой оборонительный футбол , всегда будут проблемы с середняками , с которыми нужно раскрываться и показывать свою импотенцию позиционную в атаке) тут не 5 матчей нужен а новый тренер

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