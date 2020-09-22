Сульшер просит четыре-пять матчей, чтобы привести МЮ в форму

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер предупредил, что его команде потребуется четыре-пять матчей, чтобы набрать оптимальную форму.

Как известно, из-за занятости в плей-офф Лиги Европы старт "Юнайтед" в новом сезоне Премьер-Лиги был отложен, однако этого времени Сульшеру все равно не хватило, чтобы подготовить свою команду.



В минувший уикенд "красные дьяволы" уступили дома "Кристал Пэлас" со счетом 1:3, и Сульшер опасается, что это не последняя сенсация со стороны его команды. Ближайшие матчи Оле Гуннар воспринимает как предсезонные.



"Мы нуждаемся в четырех или пяти матчах, чтобы достичь стандартов, которым мы можем соответствовать".



"У нас не было возможности провести эти матчи, и мы должны убедиться, что используем ближайшие встречи, чтобы получить игровые минуты и подготовить игроков для борьбы в лиге".



"Выезд к "Брайтону" будет очень тяжелым, поэтому мы должны использовать эту возможность. Мы хотим выстоять и получить игровые минуты. Конечно, у нас будут изменения в составе — для некоторых игроков это предсезонный период, а некоторые здесь только неделю".



"Некоторые из них нуждаются в игровой практике, и мы можем видеть, что им не хватает резкости. Нам просто нужно выжать максимум из тренировочных занятий и матчей", — цитирует Сульшера Daily Mail.