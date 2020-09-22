Сульшер просит четыре-пять матчей, чтобы привести МЮ в форму
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер предупредил, что его команде потребуется четыре-пять матчей, чтобы набрать оптимальную форму.
Как известно, из-за занятости в плей-офф Лиги Европы старт "Юнайтед" в новом сезоне Премьер-Лиги был отложен, однако этого времени Сульшеру все равно не хватило, чтобы подготовить свою команду.
В минувший уикенд "красные дьяволы" уступили дома "Кристал Пэлас" со счетом 1:3, и Сульшер опасается, что это не последняя сенсация со стороны его команды. Ближайшие матчи Оле Гуннар воспринимает как предсезонные.
"Мы нуждаемся в четырех или пяти матчах, чтобы достичь стандартов, которым мы можем соответствовать".
"У нас не было возможности провести эти матчи, и мы должны убедиться, что используем ближайшие встречи, чтобы получить игровые минуты и подготовить игроков для борьбы в лиге".
"Выезд к "Брайтону" будет очень тяжелым, поэтому мы должны использовать эту возможность. Мы хотим выстоять и получить игровые минуты. Конечно, у нас будут изменения в составе — для некоторых игроков это предсезонный период, а некоторые здесь только неделю".
"Некоторые из них нуждаются в игровой практике, и мы можем видеть, что им не хватает резкости. Нам просто нужно выжать максимум из тренировочных занятий и матчей", — цитирует Сульшера Daily Mail.
22.09.2020 12:00
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Последние комментарии:
Будем смотреть и поддерживать Олега! Всё будет хорошо.
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Скузьня тут как тут, тупицы бля)
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пять матчей по 1:3 и потом как попрут, как попрут))
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Оле верим! Очень не хочется, чтобы голлума уволили и на его место пришел Почеттино, ведь тогда Юнитед вылезет из ссанины в которой они по кадык :(
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да ладно вам, все образуется
то ван дэ бек нырнет, то пенальдеш
и голы придут, и победы тоже
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Солькскъяер - Топ. Муму должен дать ему время. Желательно навсегда.
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Играя в свой оборонительный футбол , всегда будут проблемы с середняками , с которыми нужно раскрываться и показывать свою импотенцию позиционную в атаке) тут не 5 матчей нужен а новый тренер
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