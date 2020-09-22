Моуриньо намекнул, что Бэйл может дебютировать против "Юнайтед"

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо намекнул, что повторный дебют вингера Гарета Бэйла за клуб может состояться в матче против "Манчестер Юнайтед".

На прошлой неделе "шпоры" преподнесли трансферную сенсацию, арендовав Бэйла у "Реала" до конца сезона 2020/21.



Гарет прибыл в Лондон с травмой и, как ожидалось, пропустит четыре недели. Выход 31-летнего валлийца на поле ожидался в дерби против "Вест Хэма" 17 октября, после международного перерыва.



Однако Моуриньо не удивится, если Бэйл восстановится раньше срока и сможет отправиться с командой на "Олд Траффорд" 3 октября.



"Я не знаю, когда Гарет сможет вернуться. Я лишь знаю, что его мотивация высока. Он так счастлив быть с клубом своего сердца, он так счастлив выступать за нас".



"А когда у игрока есть такая мотивация, очень часто это может сократить период восстановления. Ты быстрее наберешь форму и будешь готов играть".



"Мы более чем счастливы обладать им, и мы поможем ему вернуться на уровень, который сделал его одним из лучших игроков в мире", — цитирует Моуриньо Daily Star.