Моуриньо намекнул, что Бэйл может дебютировать против "Юнайтед"

Гарет Бэйл Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо намекнул, что повторный дебют вингера Гарета Бэйла за клуб может состояться в матче против "Манчестер Юнайтед".

На прошлой неделе "шпоры" преподнесли трансферную сенсацию, арендовав Бэйла у "Реала" до конца сезона 2020/21.

Гарет прибыл в Лондон с травмой и, как ожидалось, пропустит четыре недели. Выход 31-летнего валлийца на поле ожидался в дерби против "Вест Хэма" 17 октября, после международного перерыва.

Однако Моуриньо не удивится, если Бэйл восстановится раньше срока и сможет отправиться с командой на "Олд Траффорд" 3 октября.

"Я не знаю, когда Гарет сможет вернуться. Я лишь знаю, что его мотивация высока. Он так счастлив быть с клубом своего сердца, он так счастлив выступать за нас".

"А когда у игрока есть такая мотивация, очень часто это может сократить период восстановления. Ты быстрее наберешь форму и будешь готов играть".

"Мы более чем счастливы обладать им, и мы поможем ему вернуться на уровень, который сделал его одним из лучших игроков в мире", — цитирует Моуриньо Daily Star.


Метки Бэйл, Тоттенхэм, травмы

Автор mihajlo   

Дата 22.09.2020 11:00

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  1. scauzer11 22.09.2020 11:05 # scauzer11
    петушки и так бы рогатых натянули, а тут ещё и с Бэйлом)

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