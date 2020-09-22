Моуриньо намекнул, что Бэйл может дебютировать против "Юнайтед"
Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо намекнул, что повторный дебют вингера Гарета Бэйла за клуб может состояться в матче против "Манчестер Юнайтед".
На прошлой неделе "шпоры" преподнесли трансферную сенсацию, арендовав Бэйла у "Реала" до конца сезона 2020/21.
Гарет прибыл в Лондон с травмой и, как ожидалось, пропустит четыре недели. Выход 31-летнего валлийца на поле ожидался в дерби против "Вест Хэма" 17 октября, после международного перерыва.
Однако Моуриньо не удивится, если Бэйл восстановится раньше срока и сможет отправиться с командой на "Олд Траффорд" 3 октября.
"Я не знаю, когда Гарет сможет вернуться. Я лишь знаю, что его мотивация высока. Он так счастлив быть с клубом своего сердца, он так счастлив выступать за нас".
"А когда у игрока есть такая мотивация, очень часто это может сократить период восстановления. Ты быстрее наберешь форму и будешь готов играть".
"Мы более чем счастливы обладать им, и мы поможем ему вернуться на уровень, который сделал его одним из лучших игроков в мире", — цитирует Моуриньо Daily Star.
22.09.2020 11:00
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петушки и так бы рогатых натянули, а тут ещё и с Бэйлом)
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