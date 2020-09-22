Тиаго Силва хочет выиграть Премьер-Лигу с "Челси"

Защитник "Челси" Тиаго Силва заявил, что надеется выиграть Премьер-Лигу, несмотря на то, что его контракт с "синими" рассчитан на один год.

В данный момент экс-капитан ПСЖ усиленно тренируется, приводя себя в форму для дебюта за команду Фрэнка Лэмпарда.



Семь титулов Лиги 1 не насытили Силву, и 35-летий бразилец надеется пополнить свой трофейный кабинет в этом сезоне.



"Жажда побеждать — это то, что мотивирует меня каждый день. Я стремлюсь выиграть все, что только можно".



"Теперь я в Премьер-Лиге, и моя главная цель — выиграть титул. Уверен, мы будем в гонке до самого финиша. Здесь очень сильная команда, и у нас отличный тренер. Я пришел сюда, чтобы сделать свой вклад и помочь нам максимально приблизиться к своим целям".



"Это то, что мотивирует меня: выходить на поле и побеждать, побеждать, побеждать. Я не помышляю ни о чем другом".



"Челси" является для меня источником огромного счастья и мотивации, потому что здесь я становлюсь частью нового проекта, новой семьи, и я надеюсь, это будет очень особенный год для нас", — сообщил Силва официальному веб-сайту "Челси".