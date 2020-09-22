Абрамович зарабатывал на игроках, которые никогда не принадлежали "Челси"
У футбольных властей могут возникнуть вопросы к Роману Абрамовичу после того, как стало известно, что владелец "Челси" тайно инвестировал деньги в игроков из других клубов.
По информации BBC, Абрамович покупал часть прав на футболистов через свою офшорную компанию Leiston Holdings, зарегистрированную на Британских Виргинских островах.
Премьер-Лига с 2008 года запрещает своим клубам совершать приобретения, когда частью экономических прав на футболиста продолжает владеть третья сторона, но это оставалось довольно распространенной практикой в остальном мире до полного запрета ФИФА в 2015.
Сообщается, что компания Абрамовича специально находила испытывающие финансовые затруднения клубы и договаривалась о своей доле от будущей трансферной стоимости игрока.
Например, таким образом Абрамович стал совладельцем перуанского вингера Андре Каррильо, который в 2014 году дважды сыграл против "Челси" за "Спортинг" в рамках Лиги Чемпионов. Таким образом, в день матча на "Стэмфорд Бридж" Роман имел прямой интерес к 12 футболистам на поле.
К слову, часть экономических прав на Каррильо обошлась Leiston в 1 миллион евро (850 тыс. фунтов) в 2011 году. Финансовый отчет "Спортинга" за сезон 2014/15 показывает, что португальский клуб должен компании Абрамовича 2.6 млн. евро.
22.09.2020 08:00
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Последние комментарии:
Покупай, когда остальные продают, и удерживай до тех пор, пока кто-нибудь не захочет это купить. Это не просто лозунг. Это суть успешного инвестирования.
Пол Гетти (J. Paul Getty)
Абрамович гениальный человек....преклоняюсь перед его умением делать деньги и перед его умением тратить их...
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Какой владелец, такой и клуб, и болельщики.
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Астанавити! Челси надо выйти.
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Пенсом свои же игроки насилуют морально, а тут еще и владелец подкидывает дров. Команда вся не чист на руки и мошенники в восьмом поколении
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Думаю, достаточно оснований, чтоб лишить «Проститутси» 30 очков в чемпионате и дисквалифицировать на 5 лет из ЛЧ. То, что этот кабинет всегда вёл подковерные игры, было ясно даже самому отбитому в жеппу вытраханному абсолютно е6анутому фонаду лондонского футбольного клуба «Щленще», пересосавшему тонну толстых членов.
Осталось Абраму вернуть ворованное, а заодно и все титулы начиная с 2003. Все они липовые, как оказалось.
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Растрелите этого еврея сука
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То, что шольсберри не чист, это и так было понятно.
Бан этим лохам ещё на года два три.
Не удивлюсь, если и эти трансферы все нелегальны.
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