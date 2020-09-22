Абрамович зарабатывал на игроках, которые никогда не принадлежали "Челси"

У футбольных властей могут возникнуть вопросы к Роману Абрамовичу после того, как стало известно, что владелец "Челси" тайно инвестировал деньги в игроков из других клубов.

По информации BBC, Абрамович покупал часть прав на футболистов через свою офшорную компанию Leiston Holdings, зарегистрированную на Британских Виргинских островах.



Премьер-Лига с 2008 года запрещает своим клубам совершать приобретения, когда частью экономических прав на футболиста продолжает владеть третья сторона, но это оставалось довольно распространенной практикой в остальном мире до полного запрета ФИФА в 2015.



Сообщается, что компания Абрамовича специально находила испытывающие финансовые затруднения клубы и договаривалась о своей доле от будущей трансферной стоимости игрока.



Например, таким образом Абрамович стал совладельцем перуанского вингера Андре Каррильо, который в 2014 году дважды сыграл против "Челси" за "Спортинг" в рамках Лиги Чемпионов. Таким образом, в день матча на "Стэмфорд Бридж" Роман имел прямой интерес к 12 футболистам на поле.



К слову, часть экономических прав на Каррильо обошлась Leiston в 1 миллион евро (850 тыс. фунтов) в 2011 году. Финансовый отчет "Спортинга" за сезон 2014/15 показывает, что португальский клуб должен компании Абрамовича 2.6 млн. евро.