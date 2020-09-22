Семь вещей, что мы узнали в 2-м туре

2-й тур Премьер-Лиги вышел чрезвычайно урожайным на голы. Давайте подведем главные итоги этих результативных матчей.





Калверт-Левин снова в ударе



Нападающий "Эвертона" блеснул в середине прошлого сезона, когда "ириски" после ухода Марку Силвы перешли на схему 4-4-2. Концовка кампании для Доминика Калверт-Левина была посредственной — и заставила думать, что его прогресс, как и общий прогресс "ирисок", был только краткосрочным всплеском.



Обновив полузащиту, "Эвертон" все-таки выглядит более цельной командой. В субботу подопечные Карло Анчелотти одержали вторую на старте победу, забив пять мячей в ворота "Вест Бромвича". Новички выглядели лучше, чем об этом говорит результат, но блеск атакующих игроков "Эвертона" (с первым голом Хамеса) был главной темой. Калверт-Левин, забивший победный мяч "Тоттенхэму", на этот раз оформил хет-трик. И это были мячи, заставившие Карло Анчелотти провести сравнения с Пиппо Индзаги — королем голов в касание времен винтажного "Милана".



Сам Калверт-Левин признал, что тренер много работает с ним над решающими касаниями в штрафной. Субботний перфоманс может быть не случаем, а середина прошлого сезона от Доминика — не пределом его возможностей.



"Олд Траффорд" снова принадлежит "Пэлас"



Предыдущей победы на поле "Манчестер Юнайтед" болельщикам "Кристал Пэлас" пришлось ждать 30 лет, но "орлы" быстро вошли во вкус. Во второй год подряд команда Роя Ходжсона выигрывает на "Олд Траффорд" за счет контратакующего футбола, и делает это еще убедительнее — почти без шансов для "красных дьяволов".



Проблемы подопечных Сульшера еще станут темой разговора, а этот день принадлежал сопернику. Если в августе прошлого года "Пэлас" был целиком занят защитной работой и переходил в наступление при случае, то теперь "орлы" терроризировали оборону "Юнайтед" на протяжении всего поединка. Скорость и агрессия атакующих футболистов — Таунсенда, Айю, Шлюппа и Захи — вселяла страх в хозяев с первых минут. Героем встречи стал Заха, сыгравший свой лучший поединок против бывшего клуба. Уилфрид стал первым экс-игроком "Юнайтед", оформившим дубль против манкунианцев в Премьер-Лиге.



В двух матчах Заха забил уже трижды — это на гол меньше, чем у него было во всем прошлом сезоне. Желание снова попробовать себя в большом клубе никуда не делось, но на этот раз Заха решил направить свою мотивацию в правильное русло.



"Вест Хэм" подарил победу "Арсеналу"



После убедительной победы над "Фулхэмом" успех команды Микеля Артеты в другом лондонском дерби не впечатлил. Реакция менеджера "Арсенала" после финального свистка была показательной: он и сам понимал, какую роль сыграла удача в этом противостоянии.



"Арсенал" страдал на протяжении всего поединка, пытаясь методично раскатать соперника и пробраться к воротам Фабианси через левый фланг. Это дало результат дважды, но в промежутке между голами хозяев "Вест Хэм" выглядел более классной командой. Подопечные Дэвида Мойеса, перестроившиеся на схему с тремя центрбеками, не использовали свои шансы, хотя сделали достаточно, чтобы выиграть этот поединок. Для "Вест Хэма" такое выступление было прогрессом на фоне игры первого тура, для "Арсенала" не изменилось почти ничего — просто в этот раз его соперник не был готов расклеиться после первого гола.



Сон и Кейн хороши даже без Бэйла



Возвращение Гарета Бэйла и подписание Серхио Регилона вдохновили болельщиков "Тоттенхэма" больше, чем стартовые выступления команды в сезоне. Неудовлетворенным после "Эвертона" был и Жозе Моуриньо. Деле Алли, которого тренер "шпор" устал в чем-либо убеждать, не оказалось в заявке сначала на матч Лиги Европы, а затем и на поединок с "Саутгемптоном" в чемпионате. На "Сент-Мэри" в игре "Тоттенхэма" ощущалось отсутствие кого угодно, но только не атакующих футболистов.



Резюме этой встречи на поверхности: "шпоры" сыграли второй тайм намного лучше первого, и обратная ситуация касается "Саутгемптона". Но правда также в том, что атакующая тактика лондонцев работала и до перерыва. Команда Моуриньо трижды пробила по воротам, забила три мяча, но только два были отменены из-за минимальных офсайдов. "Шпоры" настроились убегать от высокой линии обороны "Саутгемптона" с не самыми быстрыми защитниками. И после перерыва, когда "Тоттенхэм" добавил к этому выигранную борьбу в центре поля, началось веселье.



Дуэт Сон Хен Мина и Харри Кейна сделал четыре гола — четыре мяча для одного, четыре ассиста для другого. Подобное в Премьер-Лиге случилось впервые, и пара лучших игроков "Тоттенхэма" дала Гарета Бэйлу понять, что индивидуальные стандарты для атакующих игроков здесь по-прежнему высоки. В такой огненной форме и с Бэйлом на одном из флангов они точно справятся без Алли.



Лэмпти станет главной звездой "Брайтона"



После игры с "чайками" Стив Брюс говорил о правом защитнике соперника, как о футболисте, выигравшем для "Брайтона" матч. Доля правды в этом присутствует. "Ньюкасл" провалил старт воскресного поединка, это повлияло на характер встречи, но ключевая разница в этот день — действия воспитанника "Челси" на правой бровке.



"Ньюкасл" должен был лучше подготовиться к угрозе Тарика, и точно на левом фланге в этот день не должен был выходить Аллан Сен-Максимен. Для "Брайтона", играющего в достаточно пассивной манере, ориентированной на контроль мяча, Лэмпти становится глотком свежего воздуха. В декабре прошлого года Тарик дебютировал за "Челси" в матче Премьер-Лиги с "Арсеналом", но причин оставаться и сидеть под Сезаром Аспиликуэтой и Рисом Джеймсом не видел.



"Брайтон" оформил полноценный трансфер футболиста, о котором "Челси" — учитывая его возможности — вряд ли пожалеет. Но который очень помогает "Брайтону" уже после рестарта. Лэмпти стал выходить на первый план еще после рестарта, а сейчас превращается в главную звезду "чаек", которую будут пытаться нейтрализовать соперники. Главное только делать это лучше, чем "Ньюкасл".



"Большого матча" не вышло



Матч "Челси" и "Ливерпуля" обещал стать первой большой игрой нового сезона. Действующие чемпионы в гостях у клуба, который этим летом сделал несколько громких заявлений на рынке. Если кто и готов втиснуться в чемпионскую борьбу "Ливерпуля" и "Сити" в новом сезоне, то это "Челси" — даже при всех оговорках на проблемы в обороне.



Игра ожиданий не оправдала. После стартовых (не лучших) встреч команд противостояние на "Стэмфорд Бридж" обещало открытый футбол, но оценить характер поединка даже не удалось. Удаление Андреаса Кристенсена в концовке первого тайма сильно изменило баланс сил в пользу более опытной и классной команды. Кепа задачу "Ливерпулю" облегчил, но общее доминирование чемпионов после перерыва не вызывало сомнений еще в тот момент, когда "Челси" остался в меньшинстве.



Несмотря на вывеску, игра в Лондоне по меркам этого безумного тура получилась проходной.



"Сити" избежал новой осечки с "волками"



"Горожане" начинали свой сезон позже всех остальных команд Премьер-Лиги и на поле одного из самых сложных соперников. "Вулверхэмптон" Нуну Эшпириту Санту заявил о себе "Манчестер Сити", еще выступая в Чемпионшипе: тогда команды встретились в Кубке Лиги, и манкунианцы победили только в серии пенальти. Первая же их встреча в элите завершилась вничью, а в прошлом сезоне "волки" и вовсе выиграли оба поединка. Потеря очков командой Гвардиолы в дебютной игре сезона не выглядела бы сюрпризом.



К счастью для " Сити", на этот раз "волки" включились в игру только после перерыва — и не показали эффективности у чужих ворот. Гости к тому моменту уже имели преимущество в два гола. Подвела хозяев "Молинью" также и оборона, где привычное спокойствие вдруг нарушил Ромен Саисс, сбивший в штрафной Де Брюйне.



В декабре "волки" одержали здесь победу, уступая 0:2, но тогда соперник был в меньшинстве, а хозяева лучше реализовывали свои шансы. Рауль Хименес все-таки забил и на этот раз, но уже после того, как упустил более надежный и ранний шанс. "Вулверхэмптон" был собой не до конца — и "Сити" стартовал с победы над своим нелюбимым соперником, закрыв вопрос голом Жезуса.



Иван Громиков специально для FAPL.ru