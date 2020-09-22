2-й тур стал самым результативным в истории Премьер-Лиги

Клубы Премьер-Лиги установили новый рекорд результативности, забив 44 мяча во втором туре сезона 2020/21 — или в среднем более четырех голов за матч.

За субботу и воскресенье телезрители смогли увидеть 39 голов в восьми матчах. В понедельник результативности снизилась — один гол между "Астон Вилллой" и "Шеффилд Юнайтед" и четыре между "Вулверхэмптоном" и "Манчестер Сити", — но этого все равно оказалось достаточно для обновления рекорда.



Таким образом, пало предыдущее достижение с тех пор, как в Премьер-Лиге стало 20 команд — 43 гола в туре, который был сыгран 5-6 февраля 2011 года.



Добавим, восемь из этих 44 мячей были забиты с пенальти, и сразу в трех матчах фанаты смогли насладиться аж семью голами.