"Сити" стартовал с победы над "Вулверхэмптоном"

Кевин Де Брюйне "Манчестер Сити" начал новый сезон Премьер-Лиги с дежурной победы 1:3 в гостях у "Вулверхэмптона".

Относительно победы 0:2 над "Шеффилд Юнайтед" в старте у "волков" появился Рубен Невеш, заменив Леандера Дендонкера.

У "горожан" с первых минут дебютировал Натан Аке, составив пару центральных защитников с Джоном Стоунсом. Фернандиньо вышел с капитанской повязкой в опорную зону. Ферран Торрес расположился в запасе.

Гости сразу же принялись оказывать давление, но реальных моментов в первые 15 минут не создали, за исключением дальнего удара Кевина Де Брюйне.

В конце концов хозяева ошиблись сами. На 19-й минуте Ромен Саисс запоздал с подкатом против Де Брюйне на краю штрафной, и сам же пострадавший реализовал пенальти — 0:1.

После первого гола преимущество "Сити" стало еще более заметным, и на 32-й минуте "Вулверхэмптон" пропустил во второй раз. Де Брюйне запустил Рахима Стерлинга по левому краю штрафной, откуда последовала передача в центр площадки под удар Фила Фодена — 0:2.

До перерыва "волки" ничего вразумительного так и не показали, а вот "горожане" едва не сделали счет крупным. Получив мяч после скидки головой Габриэля Жезуса, Де Брюйне вышел один на один с Руем Патрисиу, но опытного голкипера пробить не смог.

Во втором тайме хозяева заметно добавили и создали несколько моментов. На 61-й минуте Рауль Хименес был обязан забивать из центра штрафной после прострела Адамы Траоре, но в створ не попал.

Когда игра стала затухать, "Вулверхэмптон" все-таки отыграл один гол. Даниэл Поденсе прокинул мяч между ног Де Брюйне на правом фланге и навесил в штрафную на голову Хименеса — 1:2.

У "волков" оставалось чуть больше 10 минут, но еще на один гол они не наиграли, так и завершив матч с единственным попаданием в створ. А вот "горожане" на исходе компенсированного времени забили в третий раз. Это Жезус нанес удар с близкого расстояния с рикошетом от Конора Коуди — 1:3.

Несмотря на несколько нервную концовку, "Сити" одержал достаточно дежурную победу. "Вулверхэмптон" просто проспал первую половину матча.

"Вулверхэмптон" — "Манчестер Сити". Отчет о матче


Метки Вулверхэмптон, Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 22.09.2020 00:10

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  1. roberto-89 22.09.2020 00:26 # roberto-89
    просто слабаки, эти ваши королевы минета аххахахахха ЛФК обоссыт лысого шарлатана еж же, да условный ТТХ изи обоссыт этот шлак ехеххехе

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  2. iamnurk 22.09.2020 00:19 # iamnurk
    без своего лучшего игрока диогу жоту волки нихуево ослабились

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  3. mancityman 22.09.2020 00:19 # mancityman
    КОРОЛИ!!!

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  4. scholes22 22.09.2020 00:17 # scholes22
    КОРОЛИ!!!

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  5. anabanana94 22.09.2020 00:16 # anabanana94
    "Новичок" использовали на гейнусссе? Где эта собака шляется? Кто спустил с поводка?

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  6. toha-bludsikir 22.09.2020 00:16 # toha-bludsikir
    Королевский Манчестер Сити.

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  7. anabanana94 22.09.2020 00:15 # anabanana94
    ПИДАРАСЫ

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  8. thegodfather 22.09.2020 00:14 # thegodfather
    Слабый 1ый тайм от волков.

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  9. lexa-arsenal 22.09.2020 00:14 # lexa-arsenal
    Весь семейный фотоальбом анабанана ебал, все святое его ебал

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  10. griezmann 22.09.2020 00:13 # griezmann
    КОРОЛИ!!!

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  11. superglor 22.09.2020 00:12 # superglor
    Четкая победа. Доказали этим португальским мешкам что деньги не все значат в футболе и результат кучей трансферов не купишь.

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