"Сити" стартовал с победы над "Вулверхэмптоном"
"Манчестер Сити" начал новый сезон Премьер-Лиги с дежурной победы 1:3 в гостях у "Вулверхэмптона".
Относительно победы 0:2 над "Шеффилд Юнайтед" в старте у "волков" появился Рубен Невеш, заменив Леандера Дендонкера.
У "горожан" с первых минут дебютировал Натан Аке, составив пару центральных защитников с Джоном Стоунсом. Фернандиньо вышел с капитанской повязкой в опорную зону. Ферран Торрес расположился в запасе.
Гости сразу же принялись оказывать давление, но реальных моментов в первые 15 минут не создали, за исключением дальнего удара Кевина Де Брюйне.
В конце концов хозяева ошиблись сами. На 19-й минуте Ромен Саисс запоздал с подкатом против Де Брюйне на краю штрафной, и сам же пострадавший реализовал пенальти — 0:1.
После первого гола преимущество "Сити" стало еще более заметным, и на 32-й минуте "Вулверхэмптон" пропустил во второй раз. Де Брюйне запустил Рахима Стерлинга по левому краю штрафной, откуда последовала передача в центр площадки под удар Фила Фодена — 0:2.
До перерыва "волки" ничего вразумительного так и не показали, а вот "горожане" едва не сделали счет крупным. Получив мяч после скидки головой Габриэля Жезуса, Де Брюйне вышел один на один с Руем Патрисиу, но опытного голкипера пробить не смог.
Во втором тайме хозяева заметно добавили и создали несколько моментов. На 61-й минуте Рауль Хименес был обязан забивать из центра штрафной после прострела Адамы Траоре, но в створ не попал.
Когда игра стала затухать, "Вулверхэмптон" все-таки отыграл один гол. Даниэл Поденсе прокинул мяч между ног Де Брюйне на правом фланге и навесил в штрафную на голову Хименеса — 1:2.
У "волков" оставалось чуть больше 10 минут, но еще на один гол они не наиграли, так и завершив матч с единственным попаданием в створ. А вот "горожане" на исходе компенсированного времени забили в третий раз. Это Жезус нанес удар с близкого расстояния с рикошетом от Конора Коуди — 1:3.
Несмотря на несколько нервную концовку, "Сити" одержал достаточно дежурную победу. "Вулверхэмптон" просто проспал первую половину матча.
"Вулверхэмптон" — "Манчестер Сити". Отчет о матче
22.09.2020 00:10
Просмотров: 306
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
просто слабаки, эти ваши королевы минета аххахахахха ЛФК обоссыт лысого шарлатана еж же, да условный ТТХ изи обоссыт этот шлак ехеххехе
(ответить)
без своего лучшего игрока диогу жоту волки нихуево ослабились
(ответить)
КОРОЛИ!!!
(ответить)
КОРОЛИ!!!
(ответить)
"Новичок" использовали на гейнусссе? Где эта собака шляется? Кто спустил с поводка?
(ответить)
Королевский Манчестер Сити.
(ответить)
ПИДАРАСЫ
(ответить)
Слабый 1ый тайм от волков.
(ответить)
Весь семейный фотоальбом анабанана ебал, все святое его ебал
(ответить)
КОРОЛИ!!!
(ответить)
Четкая победа. Доказали этим португальским мешкам что деньги не все значат в футболе и результат кучей трансферов не купишь.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий