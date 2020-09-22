"Сити" стартовал с победы над "Вулверхэмптоном"

"Манчестер Сити" начал новый сезон Премьер-Лиги с дежурной победы 1:3 в гостях у "Вулверхэмптона".

Относительно победы 0:2 над "Шеффилд Юнайтед" в старте у "волков" появился Рубен Невеш, заменив Леандера Дендонкера.



У "горожан" с первых минут дебютировал Натан Аке, составив пару центральных защитников с Джоном Стоунсом. Фернандиньо вышел с капитанской повязкой в опорную зону. Ферран Торрес расположился в запасе.



Гости сразу же принялись оказывать давление, но реальных моментов в первые 15 минут не создали, за исключением дальнего удара Кевина Де Брюйне.



В конце концов хозяева ошиблись сами. На 19-й минуте Ромен Саисс запоздал с подкатом против Де Брюйне на краю штрафной, и сам же пострадавший реализовал пенальти — 0:1.



После первого гола преимущество "Сити" стало еще более заметным, и на 32-й минуте "Вулверхэмптон" пропустил во второй раз. Де Брюйне запустил Рахима Стерлинга по левому краю штрафной, откуда последовала передача в центр площадки под удар Фила Фодена — 0:2.



До перерыва "волки" ничего вразумительного так и не показали, а вот "горожане" едва не сделали счет крупным. Получив мяч после скидки головой Габриэля Жезуса, Де Брюйне вышел один на один с Руем Патрисиу, но опытного голкипера пробить не смог.



Во втором тайме хозяева заметно добавили и создали несколько моментов. На 61-й минуте Рауль Хименес был обязан забивать из центра штрафной после прострела Адамы Траоре, но в створ не попал.



Когда игра стала затухать, "Вулверхэмптон" все-таки отыграл один гол. Даниэл Поденсе прокинул мяч между ног Де Брюйне на правом фланге и навесил в штрафную на голову Хименеса — 1:2.



У "волков" оставалось чуть больше 10 минут, но еще на один гол они не наиграли, так и завершив матч с единственным попаданием в створ. А вот "горожане" на исходе компенсированного времени забили в третий раз. Это Жезус нанес удар с близкого расстояния с рикошетом от Конора Коуди — 1:3.



Несмотря на несколько нервную концовку, "Сити" одержал достаточно дежурную победу. "Вулверхэмптон" просто проспал первую половину матча.



"Вулверхэмптон" — "Манчестер Сити". Отчет о матче