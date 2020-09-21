Кифт: "Ван Дейк играет лениво и небрежно"

Виргил Ван Дейк Легенда голландского футбола Вим Кифт раскритиковал вице-капитана "Ливерпуля" Виргила Ван Дейка, назвав того "ленивым".

Ван Дейк выступает за "Ливерпуль" с января 2018, за это время выиграв Лигу Чемпионов с Премьер-Лигой и став эталоном современного центрального защитника.

Однако Кифту кажется, что в последнее время Ван Дейк, названный легендой "Ливерпуля" Джейми Каррагером "высокомерным" после матча с "Лидсом", позволил себе расслабиться.

"Ему не хватает резкости, а в сборной Голландии и "Ливерпуле" он ведет себя как состоявшаяся звезда, как великий лидер, который чересчур выражает недовольство партнерами".

"В то же время он сам играет лениво и небрежно. Он совершает ошибки и часто увиливает от оборонительной работы в матчах. Учитывая его статус, он должен быть на линии фронта".

"Ван Дейку потребовалось много времени, чтобы стать топ-игроком международного уровня. Он провел около пары сезонов на этом уровне, но важно, чтобы Ван Дейк оставался критичен к себе. Для его окружения это тоже важно".

"Это нормально, если тренеры устроят ему большую встряску", — пишет Кифт в De Telegraaf.


Метки Ван Дейк, Кифт, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 21.09.2020 23:00

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  1. gunars 22.09.2020 00:25 # gunars
    все спекся ван дейк, теперь будет только давление

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  2. iamnurk 22.09.2020 00:08 # iamnurk
    ван дайк заслужил играть расхлябанно, потому что он топ 2 игрок мира
    вон месси (топ 1) тоже же ходит пешком, значит ван дайку тоже позволительно

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  3. beatles-red 21.09.2020 23:55 # beatles-red
    Пусть похаят. Взбучка всегда придает импульс

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  4. dallaslp 21.09.2020 23:46 # dallaslp
    любую ожидаемую математическую погрешность списывают на лень/недоработку/спад. ясно

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  5. cunningham 21.09.2020 23:05 # cunningham
    зазвездился баклажан

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  6. thegodfather 21.09.2020 23:02 # thegodfather
    Факт.

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