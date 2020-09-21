Кифт: "Ван Дейк играет лениво и небрежно"
Легенда голландского футбола Вим Кифт раскритиковал вице-капитана "Ливерпуля" Виргила Ван Дейка, назвав того "ленивым".
Ван Дейк выступает за "Ливерпуль" с января 2018, за это время выиграв Лигу Чемпионов с Премьер-Лигой и став эталоном современного центрального защитника.
Однако Кифту кажется, что в последнее время Ван Дейк, названный легендой "Ливерпуля" Джейми Каррагером "высокомерным" после матча с "Лидсом", позволил себе расслабиться.
"Ему не хватает резкости, а в сборной Голландии и "Ливерпуле" он ведет себя как состоявшаяся звезда, как великий лидер, который чересчур выражает недовольство партнерами".
"В то же время он сам играет лениво и небрежно. Он совершает ошибки и часто увиливает от оборонительной работы в матчах. Учитывая его статус, он должен быть на линии фронта".
"Ван Дейку потребовалось много времени, чтобы стать топ-игроком международного уровня. Он провел около пары сезонов на этом уровне, но важно, чтобы Ван Дейк оставался критичен к себе. Для его окружения это тоже важно".
"Это нормально, если тренеры устроят ему большую встряску", — пишет Кифт в De Telegraaf.
21.09.2020 23:00
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Последние комментарии:
все спекся ван дейк, теперь будет только давление
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ван дайк заслужил играть расхлябанно, потому что он топ 2 игрок мира
вон месси (топ 1) тоже же ходит пешком, значит ван дайку тоже позволительно
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Пусть похаят. Взбучка всегда придает импульс
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любую ожидаемую математическую погрешность списывают на лень/недоработку/спад. ясно
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зазвездился баклажан
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Факт.
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