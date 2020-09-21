Кифт: "Ван Дейк играет лениво и небрежно"

Легенда голландского футбола Вим Кифт раскритиковал вице-капитана "Ливерпуля" Виргила Ван Дейка, назвав того "ленивым".

Ван Дейк выступает за "Ливерпуль" с января 2018, за это время выиграв Лигу Чемпионов с Премьер-Лигой и став эталоном современного центрального защитника.



Однако Кифту кажется, что в последнее время Ван Дейк, названный легендой "Ливерпуля" Джейми Каррагером "высокомерным" после матча с "Лидсом", позволил себе расслабиться.



"Ему не хватает резкости, а в сборной Голландии и "Ливерпуле" он ведет себя как состоявшаяся звезда, как великий лидер, который чересчур выражает недовольство партнерами".



"В то же время он сам играет лениво и небрежно. Он совершает ошибки и часто увиливает от оборонительной работы в матчах. Учитывая его статус, он должен быть на линии фронта".



"Ван Дейку потребовалось много времени, чтобы стать топ-игроком международного уровня. Он провел около пары сезонов на этом уровне, но важно, чтобы Ван Дейк оставался критичен к себе. Для его окружения это тоже важно".



"Это нормально, если тренеры устроят ему большую встряску", — пишет Кифт в De Telegraaf.