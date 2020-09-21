Маунт заступился за Кепу
Полузащитник "Челси" Мейсон Маунт выступил в защиту своего партнера по команде Кепы Аррисабалаги.
Накануне Кепа отметился грубейшей ошибкой в проигранном "синими" матче Премьер-Лиги против "Ливерпуля" (0:2). Самый дорогой голкипер в мире просто подарил второй гол Садио Мане, чем похоронил шансы своей команды, и так находившейся вдесятером, избежать поражения.
Однако Маунт, отыгравший все 90 минут против чемпионов Премьер-Лиги, не собирается критиковать 25-летнего испанца, который готовится уступить свое место в воротах Эдуару Менди из "Ренна".
"Мы знаем, что Кепа — опытный голкипер. Он сделает правильные выводы, и он знает, где должен прибавить, но все мы поддерживаем его".
"Все мы совершаем ошибки. Я тоже совершаю ошибки, я теряю мяч — просто на чужой половине поля. Я могу потерять мяч, и это другое, нежели потерять мяч в обороне".
"Все мы позади него, все мы поддерживаем его. Теперь это уже не имеет значения, нам нужно думать о следующем матче", — цитирует Маунта Goal.
21.09.2020 22:00
Просмотров: 767
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
У Кепы тяжёлый период! Какой то прогрес есть... ошибка такая же как у Алиссона в прошлом сезоне проебав мячик получил гол. А этих и учатся. Хотя в целом разыгровали мяч с Кепой очень хорошо против колбасы. Мане уж очень хорош в ускорений..
(ответить)
Ну вообще, Маунт прав, конечно. Все совершают ошибки. Но не все совершают их так часто как Кепа
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий