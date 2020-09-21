Маунт заступился за Кепу

Кепа Аррисабалага Полузащитник "Челси" Мейсон Маунт выступил в защиту своего партнера по команде Кепы Аррисабалаги.

Накануне Кепа отметился грубейшей ошибкой в проигранном "синими" матче Премьер-Лиги против "Ливерпуля" (0:2). Самый дорогой голкипер в мире просто подарил второй гол Садио Мане, чем похоронил шансы своей команды, и так находившейся вдесятером, избежать поражения.

Однако Маунт, отыгравший все 90 минут против чемпионов Премьер-Лиги, не собирается критиковать 25-летнего испанца, который готовится уступить свое место в воротах Эдуару Менди из "Ренна".

"Мы знаем, что Кепа — опытный голкипер. Он сделает правильные выводы, и он знает, где должен прибавить, но все мы поддерживаем его".

"Все мы совершаем ошибки. Я тоже совершаю ошибки, я теряю мяч — просто на чужой половине поля. Я могу потерять мяч, и это другое, нежели потерять мяч в обороне".

"Все мы позади него, все мы поддерживаем его. Теперь это уже не имеет значения, нам нужно думать о следующем матче", — цитирует Маунта Goal.


Метки Аррисабалага, Маунт, Челси

Автор mihajlo   

Дата 21.09.2020 22:00

Количество просмотров Просмотров: 767

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. chelsiukpro 21.09.2020 22:21 # chelsiukpro
    У Кепы тяжёлый период! Какой то прогрес есть... ошибка такая же как у Алиссона в прошлом сезоне проебав мячик получил гол. А этих и учатся. Хотя в целом разыгровали мяч с Кепой очень хорошо против колбасы. Мане уж очень хорош в ускорений..

    (ответить)

  2. denkik 21.09.2020 22:03 # denkik
    Ну вообще, Маунт прав, конечно. Все совершают ошибки. Но не все совершают их так часто как Кепа

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: