Невилл раскритиковал МЮ за халатную работу на трансферном рынке

Эксперт Sky Sports Гари Невилл раскритиковал работу "Манчестер Юнайтед" на трансферном рынке.

В это трансферное окно "Юнайтед" пока приобрел лишь полузащитника Донни Ван де Бека, и это вызывает разочарование у Невилла, который считает, что его бывший клуб просто не обладает достаточно квалифицированными и ответственными людьми для успешной работы на рынке.



"В отличие от прежних времен, на сей раз они стараются не потратить лишнего".



"Ты видишь, как "Ливерпуль" покупает игрока за 40 миллионов фунтов и игрока за 25 миллионов фунтов, другие клубы тоже делают это. К примеру, трансфер Тимо Вернера в "Челси" выглядит довольно дешевым на фоне некоторых цен".



"В то же время "Юнайтед" всегда выглядит клубом, который вынужден платить больше. Людям в клубе не нравится, что они являются легкой мишенью, но на то есть причина".



"Проблема в том, что они должны найти способ заключать сделки, а делать это эффективно у них не получается. Они проявили халатное отношение к делу, имея шесть месяцев с начала карантина в марте, когда было достаточно времени для переговоров, видеозвонков, общения с агентами и подготовительной работы".



"Тому, что ты не успел оформить свои трансферы до старта сезона, нет оправданий. Они нуждаются в четыре-пяти игроках, а заполучить только одного..."



"Я знаю, что "Ливерпуль" заключил пару сделок только в последние пару дней, но есть ощущение, что они контролируют свою ситуацию. Тебе проще, когда ты чемпион, но у "Манчестер Юнайтед" есть деньги. Чего у них нет, так это людей с правильным опытом. Я не уверен, кто принимает решения в клубе", — сообщил Невилл в эфире.