"Арсенал" купил Рунарссона на роль дублера Лено

"Арсенал" определился с дублером для Бернда Лено на этот сезон, пригласив на роль запасного голкипера Рунара Алекса Рунарссона из "Дижона".

В преддверии начала этого сезона Премьер-Лиги главный тренер "канониров" Микель Артета восстановил оправившегося после тяжелой травмы Лено в статусе первого номера команды, а Эмилиано Мартинеса продал в "Астон Виллу" за 16 миллионов фунтов.



Теперь страховать Бернда будет Рунарссон, который обошелся "Арсеналу" примерно в 1.5 млн. фунтов. Контракт 25-летнего исландца с лондонским клубом рассчитан до 2024 года.



Рунар Алекс начинал свою карьеру на родине в клубе "КР Рейкьявик", после чего провел три года в датском "Норшелланне", а в июне 2018 присоединился к "Дижону".



"Мы очень рады приветствовать Алекса в нашей команде. Мы достаточно давно за ним следили и пришли к выводам, что он обладает сильными качествами, которые мы ищем как в голкипере и как в человеке", — сообщил технический директор Эду о новом 13-м номере "Арсенала".



