"Сити" уступает ПСЖ в борьбе за Кулибали

"Манчестер Сити" потерял лидерство в борьбе за центрального защитника "Наполи" Калиду Кулибали.

Несмотря на то, что ранее в это трансферное окно "Сити" приобрел Натана Аке у "Борнмута" по сделке стоимостью 41 миллион фунтов, главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола хочет пригласить еще одного игрока в центр обороны.



Однако недели переговоров по Кулибали успехом не увенчались — "Наполи" требует за Калиду свыше 70 миллионов фунтов, а "Сити" совершенно не готов платить такие деньги за игрока, которому в конце сезона исполнится 30.



Как сообщает The Telegraph, теперь фаворитом в борьбе за Кулибали является ПСЖ. Главный тренер французского гранда Томас Тухель рассматривает защитника сборной Сенегала в качестве своей цели номер один и готов заплатить "Наполи" около 75 млн. фунтов.



"Горожане" в свою очередь переключили свое внимание на Жюля Кунде из "Севильи" и уже даже сделали одно предложение, которое было отклонено.



"Это правда, что на днях мы получили предложение по Кунде. Мы отклонили его, и игрок знает об этом. Если они сделают другое предложение, мы выслушаем их и дадим свой ответ, но только мы сами решим, когда будет дан ответ", — сообщил спортивный директор "Севильи" Мончи.