Рюдигер задумывается об уходе из "Челси"
Защитник "Челси" Антонио Рюдигер обдумывает уход из клуба, пока открыто трансферное окно.
В это окно Рюдигер сыграл ключевую роль в переходе своих партнеров по сборной Германии Кая Хаверца и Тимо Вернера к "синим". А вот поиграть вместе со своими соотечественниками на клубном уровне Антонио пока не довелось.
Рюдигер не играл против "Брайтона" в первом туре Премьер-Лиги и не попал в заявку на воскресный матч против "Ливерпуля", что крайне огорчает 27-летнего немца.
Ситуация Рюдигера может только усугубиться, когда приглашенный свободным агентом Тиаго Силва наберет форму, и это наводит Антонио на мысли о смене клуба, сообщает Sky Sports.
Добавим, что Рюдигер выступает за "Челси" после своего перехода из "Ромы" в 2017 году. За это время Антонио сыграл 115 матчей, включая 26 в прошлом сезоне.
21.09.2020 19:00
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Последние комментарии:
все бегут с тонущего корабля))) гпенсы лохи)
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Наверно нужно продать его, не может он организовать быструю контратаку, пасы даёт короткие и не удобные и больше отыгрывает на вратаря, а статус вратарём опасаям.
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Чем то не угодил, так то получше некоторых пенсовских защей, зато старика транса купили, ну не идиоты бл
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всех немцев в чолси пересватал и сам на выход, ну как так-то.
давай к нам на банку
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в ливер этого топаря
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На повышения собрался + Кристенсен остается кееек))
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А за ним и Хаверц уйдет, кек
Провал за провалом у Чолсы
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