Рюдигер задумывается об уходе из "Челси"

Защитник "Челси" Антонио Рюдигер обдумывает уход из клуба, пока открыто трансферное окно.

В это окно Рюдигер сыграл ключевую роль в переходе своих партнеров по сборной Германии Кая Хаверца и Тимо Вернера к "синим". А вот поиграть вместе со своими соотечественниками на клубном уровне Антонио пока не довелось.



Рюдигер не играл против "Брайтона" в первом туре Премьер-Лиги и не попал в заявку на воскресный матч против "Ливерпуля", что крайне огорчает 27-летнего немца.



Ситуация Рюдигера может только усугубиться, когда приглашенный свободным агентом Тиаго Силва наберет форму, и это наводит Антонио на мысли о смене клуба, сообщает Sky Sports.



Добавим, что Рюдигер выступает за "Челси" после своего перехода из "Ромы" в 2017 году. За это время Антонио сыграл 115 матчей, включая 26 в прошлом сезоне.