Рюдигер задумывается об уходе из "Челси"

Антонио Рюдигер Защитник "Челси" Антонио Рюдигер обдумывает уход из клуба, пока открыто трансферное окно.

В это окно Рюдигер сыграл ключевую роль в переходе своих партнеров по сборной Германии Кая Хаверца и Тимо Вернера к "синим". А вот поиграть вместе со своими соотечественниками на клубном уровне Антонио пока не довелось.

Рюдигер не играл против "Брайтона" в первом туре Премьер-Лиги и не попал в заявку на воскресный матч против "Ливерпуля", что крайне огорчает 27-летнего немца.

Ситуация Рюдигера может только усугубиться, когда приглашенный свободным агентом Тиаго Силва наберет форму, и это наводит Антонио на мысли о смене клуба, сообщает Sky Sports.

Добавим, что Рюдигер выступает за "Челси" после своего перехода из "Ромы" в 2017 году. За это время Антонио сыграл 115 матчей, включая 26 в прошлом сезоне.


Метки Рюдигер, Челси

Автор mihajlo   

Дата 21.09.2020 19:00

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  1. gunars 21.09.2020 19:46 # gunars
    все бегут с тонущего корабля))) гпенсы лохи)

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  2. esco 21.09.2020 19:37 # esco
    Наверно нужно продать его, не может он организовать быструю контратаку, пасы даёт короткие и не удобные и больше отыгрывает на вратаря, а статус вратарём опасаям.

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  3. mancunia-planet 21.09.2020 19:28 # mancunia-planet
    Чем то не угодил, так то получше некоторых пенсовских защей, зато старика транса купили, ну не идиоты бл

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  4. ssa 21.09.2020 19:25 # ssa
    всех немцев в чолси пересватал и сам на выход, ну как так-то.
    давай к нам на банку

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  5. superperez101 21.09.2020 19:11 # superperez101
    в ливер этого топаря

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  6. kos9k 21.09.2020 19:09 # kos9k
    На повышения собрался + Кристенсен остается кееек))

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  7. largo-winch 21.09.2020 19:09 # largo-winch
    А за ним и Хаверц уйдет, кек
    Провал за провалом у Чолсы

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