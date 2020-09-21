Теллес надеется стать игроком "Юнайтед" на этой неделе

Защитник "Порту" Алекс Теллес надеется уже на текущей неделе оформить свой переход в "Манчестер Юнайтед".

По информации The Guardian, "Юнайтед" значительно продвинулся в переговорах о покупке Теллеса, чей контракт с португальским клубом подразумевает отступные в 40 миллионов евро (36.7 млн. фунтов).



Правда, на "Олд Траффорд" уверены, что "Порту" согласится на меньшую сумму в качестве компенсации — "красные дьяволы" не готовы заплатить более 25 млн. евро (22.9 млн. фунтов), потому что Алекс уже вступил в заключительный год по своему контракту.



Таким образом, 27-летний бразилец, забивший 11 голов и отдавший восемь результативных передач в прошлом сезоне чемпионата Португалии, должен стать вторым новичком "Юнайтед" в это трансферное окно после полузащитника Донни Ван де Бека.



Теллес добавит конкуренции на левом краю обороны Люку Шоу, который в своих 158 матчах за "дьяволов" в Премьер-Лиге отличился единожды и семь раз ассистировал партнерам.



А вот центрального защитника "Юнайтед" покупать не собирается. Как сообщает The Athletic, это задача не рассматривается "дьяволами" как приоритетная на текущее окно.