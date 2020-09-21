Теллес надеется стать игроком "Юнайтед" на этой неделе
Защитник "Порту" Алекс Теллес надеется уже на текущей неделе оформить свой переход в "Манчестер Юнайтед".
По информации The Guardian, "Юнайтед" значительно продвинулся в переговорах о покупке Теллеса, чей контракт с португальским клубом подразумевает отступные в 40 миллионов евро (36.7 млн. фунтов).
Правда, на "Олд Траффорд" уверены, что "Порту" согласится на меньшую сумму в качестве компенсации — "красные дьяволы" не готовы заплатить более 25 млн. евро (22.9 млн. фунтов), потому что Алекс уже вступил в заключительный год по своему контракту.
Таким образом, 27-летний бразилец, забивший 11 голов и отдавший восемь результативных передач в прошлом сезоне чемпионата Португалии, должен стать вторым новичком "Юнайтед" в это трансферное окно после полузащитника Донни Ван де Бека.
Теллес добавит конкуренции на левом краю обороны Люку Шоу, который в своих 158 матчах за "дьяволов" в Премьер-Лиге отличился единожды и семь раз ассистировал партнерам.
А вот центрального защитника "Юнайтед" покупать не собирается. Как сообщает The Athletic, это задача не рассматривается "дьяволами" как приоритетная на текущее окно.
21.09.2020 18:00
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Эффект Бруно негативно сказался на желании боссов вкладываться в команду в это ТО. С дуру показалось, что МЮ может на что-то претендовать в новом сезоне.
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