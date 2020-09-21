Теллес надеется стать игроком "Юнайтед" на этой неделе

Алекс Теллес Защитник "Порту" Алекс Теллес надеется уже на текущей неделе оформить свой переход в "Манчестер Юнайтед".

По информации The Guardian, "Юнайтед" значительно продвинулся в переговорах о покупке Теллеса, чей контракт с португальским клубом подразумевает отступные в 40 миллионов евро (36.7 млн. фунтов).

Правда, на "Олд Траффорд" уверены, что "Порту" согласится на меньшую сумму в качестве компенсации — "красные дьяволы" не готовы заплатить более 25 млн. евро (22.9 млн. фунтов), потому что Алекс уже вступил в заключительный год по своему контракту.

Таким образом, 27-летний бразилец, забивший 11 голов и отдавший восемь результативных передач в прошлом сезоне чемпионата Португалии, должен стать вторым новичком "Юнайтед" в это трансферное окно после полузащитника Донни Ван де Бека.

Теллес добавит конкуренции на левом краю обороны Люку Шоу, который в своих 158 матчах за "дьяволов" в Премьер-Лиге отличился единожды и семь раз ассистировал партнерам.

А вот центрального защитника "Юнайтед" покупать не собирается. Как сообщает The Athletic, это задача не рассматривается "дьяволами" как приоритетная на текущее окно.


Метки Манчестер Юнайтед, Порту, Теллес

Автор mihajlo   

Дата 21.09.2020 18:00

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  1. empry 21.09.2020 18:15 # empry
    Эффект Бруно негативно сказался на желании боссов вкладываться в команду в это ТО. С дуру показалось, что МЮ может на что-то претендовать в новом сезоне.

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