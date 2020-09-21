"Астон Вилла" продлила контракт с Мингсом до 2024 года

"Астон Вилла" продлила контракт со своим ведущим защитником Тайроном Мингсом до 2024 года.

Мингс выступает за "Астон Виллу" с января 2019, когда он сперва был арендован у "Борнмута", а затем, когда бирмингемский клуб вышел в Премьер-Лигу, выкуплен.



Своей игрой в центре обороны 27-летний Мингс помог "Астон Вилле" удержаться в высшем дивизионе, а сам заслужил приглашение в сборную Англии, за которую дебютировал против Болгарии в октябре 2019.



Заключив новый контракт, Тайрон последовал примеру капитана "вилланов" Джека Грилиша, который на прошлой неделе связал свое будущее с бирмингемским клубом до июня 2025.