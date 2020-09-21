Матч "Тоттенхэма" в Кубке Лиги может быть отложен

Проведение матча 3-го раунда Кубка Лиги между "Лейтон Ориент" и "Тоттенхэмом" оказалось под угрозой из-за вспышки коронавируса в клубе Лиги Два.

Уже завтра вечером команда Жозе Моуриньо должна была сыграть против представителя четвертого английского дивизиона, однако теперь Футбольная Лига, под эгидой которой проводится Кубок Лиги, может отложить матч.



В своем официальном заявлении "Лейтон Ориент" сообщает, что сразу у нескольких игроков команды был диагностирован COVID-19. Самое тестирование состоялось после матча против "Мансфилда" в рамках Лиги Два в субботу (2:2).



Добавим, в случае победы над "Лейтон Ориент" "шпоры" выйдут на "Челси" или "Барнсли", которые в свою очередь играют на "Стэмфорд Бридж" в среду вечером.