"Пэлас" предложил 19 млн. фунтов за Брюстера

Риан Брюстер "Кристал Пэлас" сделал официальное предложение в 19 миллионов фунтов о покупке нападающего "Ливерпуля" Риана Брюстера.

Ранее в это трансферное окно "Пэлас" арендовал у "Челси" Мичи Батшуайи, однако главный тренер "орлов" Рой Ходжсон решил обзавестись еще одним нападающим.

По информации Sky Sports, если предложение "Пэлас" будет принято, "Ливерпуль" оставит за собой право обратного выкупа Брюстера по заранее оговоренной цене в размере 37 млн. фунтов.

Главный тренер "красных" Юрген Клопп пока не принял окончательное решение насчет 20-летнего англичанина, но понимает, что тому нужно продолжать свое развитие и играть регулярно после успешной аренды в "Суонси", где Риан забил 10 голов в 20 матчах Чемпионшипа.


Метки Брюстер, Кристал Пэлас, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 21.09.2020 16:00

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  1. noi39 21.09.2020 16:37 # noi39
    Зачем усиливать своих конкурентов по лиге,надо рассматривать только варианты с континента.

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  2. ko1obok 21.09.2020 16:09 # ko1obok
    хороший нап, десятку положит как минимум

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  3. iamnurk 21.09.2020 16:06 # iamnurk
    надо продавать, такому таланту нужна практика
    но будет ли он развиваться в помойке КП с никчемным тренеришкой по имени рой ходжсон - это вопрос

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