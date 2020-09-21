"Пэлас" предложил 19 млн. фунтов за Брюстера

"Кристал Пэлас" сделал официальное предложение в 19 миллионов фунтов о покупке нападающего "Ливерпуля" Риана Брюстера.

Ранее в это трансферное окно "Пэлас" арендовал у "Челси" Мичи Батшуайи, однако главный тренер "орлов" Рой Ходжсон решил обзавестись еще одним нападающим.



По информации Sky Sports, если предложение "Пэлас" будет принято, "Ливерпуль" оставит за собой право обратного выкупа Брюстера по заранее оговоренной цене в размере 37 млн. фунтов.



Главный тренер "красных" Юрген Клопп пока не принял окончательное решение насчет 20-летнего англичанина, но понимает, что тому нужно продолжать свое развитие и играть регулярно после успешной аренды в "Суонси", где Риан забил 10 голов в 20 матчах Чемпионшипа.