"Пэлас" предложил 19 млн. фунтов за Брюстера
"Кристал Пэлас" сделал официальное предложение в 19 миллионов фунтов о покупке нападающего "Ливерпуля" Риана Брюстера.
Ранее в это трансферное окно "Пэлас" арендовал у "Челси" Мичи Батшуайи, однако главный тренер "орлов" Рой Ходжсон решил обзавестись еще одним нападающим.
По информации Sky Sports, если предложение "Пэлас" будет принято, "Ливерпуль" оставит за собой право обратного выкупа Брюстера по заранее оговоренной цене в размере 37 млн. фунтов.
Главный тренер "красных" Юрген Клопп пока не принял окончательное решение насчет 20-летнего англичанина, но понимает, что тому нужно продолжать свое развитие и играть регулярно после успешной аренды в "Суонси", где Риан забил 10 голов в 20 матчах Чемпионшипа.
21.09.2020 16:00
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Последние комментарии:
Зачем усиливать своих конкурентов по лиге,надо рассматривать только варианты с континента.
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хороший нап, десятку положит как минимум
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надо продавать, такому таланту нужна практика
но будет ли он развиваться в помойке КП с никчемным тренеришкой по имени рой ходжсон - это вопрос
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