Каррагер не понимает, где Хаверц будет играть за "Челси"

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер заявил, что пока не понимает, в какой роли Кай Хаверц будет играть за "Челси".

Приглашение Хаверца из "Байера" обошлось "Челси" в 71 миллион фунтов. Кай прибыл на "Стэмфорд Бридж" с репутацией универсала, способного сыграть практически на всех атакующих позициях.



Однако в матчах против "Брайтона" и "Ливерпуля" Хаверц, откровенно говоря, разочаровал, и Каррагер просто не понимает, как главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард собирается использовать своего дорогостоящего новичка.



"В прошлом сезоне "Челси" был командой, которая в основном играет по схеме 4-3-3, а теперь Фрэнк обращается к тактике с тремя защитниками в больших матчах. Он дважды победил Жозе Моуриньо и победил Гвардиолу здесь".



"Против "Брайтона" он сделал ставку на 4-2-3-1 с Хаверцем справа. Сегодня он использовал его в качестве "ложной девятки".



"Естественно, Хаверц — классный игрок, это не подвергается сомнению. Но после двух матчей меня уже посещают мысли: а где он будет играть?"



"Он где-то будет играть, потому что Фрэнк заплатил за него большие деньги, но где его место при 4-3-3? Он выглядит практически как 10-й номер, но в современном футболе мы нечасто видим чистых 10-х номеров".



"Либо он будет частью тройки нападения, играя на краю, либо он будет частью тройки в центре поля, играя атакующего полузащитника".



"Я не думаю, что то, как он играл сегодня, подходит "Челси". Возможно, в Леверкузене он был хорош в качестве "ложной девятки", но определить, как будет играть "Челси" со всеми этими игроками, — это тот еще вызов", — цитирует Каррагера Daily Mirror.