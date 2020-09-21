Гюндоган заразился коронавирусом

Илкай Гюндоган "Манчестер Сити" объявил, что у полузащитника Илкая Гюндогана был выявлен коронавирус в преддверии первого матча команды в сезоне 2020/21.

Уже сегодня вечером подопечные Хосепа Гвардиолы выйдут на поле "Молинью", чтобы сыграть против "Вулверхэмптона" в рамках второго тура Премьер-Лиги. Это будет первый для "Сити" матч в новом сезоне.

Однако Гюндоган своей команде в этом матче не поможет. В соответствии с протоколами безопасности британского правительства и Премьер-Лиги Илкай оправляется в самоизоляцию на 10 дней.

Таким образом, это уже третий подтвержденный случай заболевания COVID-19 в "Сити". Ранее эту инфекцию подхватили защитник Эмерик Лапорт и вингер Рияд Махрез.


Метки Гюндоган, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 21.09.2020 14:00

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  1. geniusss 21.09.2020 14:39 # geniusss
    Король!еххехехехехехехеехеххехе

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  2. jirrort 21.09.2020 14:19 # jirrort
    Здоровья Гандогану

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