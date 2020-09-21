Гюндоган заразился коронавирусом
"Манчестер Сити" объявил, что у полузащитника Илкая Гюндогана был выявлен коронавирус в преддверии первого матча команды в сезоне 2020/21.
Уже сегодня вечером подопечные Хосепа Гвардиолы выйдут на поле "Молинью", чтобы сыграть против "Вулверхэмптона" в рамках второго тура Премьер-Лиги. Это будет первый для "Сити" матч в новом сезоне.
Однако Гюндоган своей команде в этом матче не поможет. В соответствии с протоколами безопасности британского правительства и Премьер-Лиги Илкай оправляется в самоизоляцию на 10 дней.
Таким образом, это уже третий подтвержденный случай заболевания COVID-19 в "Сити". Ранее эту инфекцию подхватили защитник Эмерик Лапорт и вингер Рияд Махрез.
21.09.2020 14:00
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Король!еххехехехехехехеехеххехе
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Здоровья Гандогану
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