Гюндоган заразился коронавирусом

"Манчестер Сити" объявил, что у полузащитника Илкая Гюндогана был выявлен коронавирус в преддверии первого матча команды в сезоне 2020/21.

Уже сегодня вечером подопечные Хосепа Гвардиолы выйдут на поле "Молинью", чтобы сыграть против "Вулверхэмптона" в рамках второго тура Премьер-Лиги. Это будет первый для "Сити" матч в новом сезоне.



Однако Гюндоган своей команде в этом матче не поможет. В соответствии с протоколами безопасности британского правительства и Премьер-Лиги Илкай оправляется в самоизоляцию на 10 дней.



Таким образом, это уже третий подтвержденный случай заболевания COVID-19 в "Сити". Ранее эту инфекцию подхватили защитник Эмерик Лапорт и вингер Рияд Махрез.