2-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей понедельника

В понедельник, 21 сентября, двумя поединками завершится 2-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

АСТОН ВИЛЛА — ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД 20:00



Этот матч был первым, когда сезон возобновился после коронавирусной паузы в июне. Но тогда случился еще один исторический момент — первый в истории Премьер-Лиги сбой системы фиксации голов, когда мяч "Шеффилд Юнайтед" в ворота "Астон Виллы" не был засчитан. Впоследствии то набранное очко помогло бирмингемцам избежать вылета. Последний раз "клинки" побеждали в гостях у "вилланов" в рамках чемпионата еще в январе 1966.



Эмилиано Мартинес, Мэтти Кэш и Олли Уоткинс готовы дебютировать за "Астон Виллу" в Премьер-Лиге. Том Хитон, Бьорнс Энгелс и Уэлси вне игры.



"Шеффилд Юнайтед" по-прежнему лишен Саймона Мура и Лиса Муссе.



ВУЛВЕРХЭМПТОН — МАНЧЕСТЕР СИТИ 22:15 Онлайн-трансляция



Выезды к "Вулверхэмптону" традиционно сложны для любой большой команды, а в этом сезоне "волки" уже провели два официальных матча, тогда как "Манчестер Сити" впервые сыграет после отпуска. "Горожане" должны держать в уме, что их главный конкурент в лице "Ливерпуля" на данный момент имеет уже шесть набранных очков. В прошлом сезоне "Вулверхэмптон" стал одной из двух команд (вторая — это "Манчестер Юнайтед"), сделавших дубль против "Сити".



"Вулверхэмптон" едва проводил в "Ливерпуль" Диогу Жоту. Хонни по-прежнему травмирован.



"Манчестер Сити" пока лишен Эмерика Лапорта и Серхио Агуэро. Натан Аке и Ферран Торрес готовы дебютировать за свой новый клуб.