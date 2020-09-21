Гвардиола недоволен отказом Премьер-Лиги от пяти замен

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола выразил свое недовольство по поводу того, что Премьер-Лига вернулась к трем заменам вместо пяти.

Как известно, голосованием 20 клубов Премьер-Лига решила, что коронавирусное правило о пяти заменах не будет продлено на сезон 2020/21.



Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп уже критиковал коллег по дивизиону по этому поводу, и Гвардиола его поддерживает, считает, что дополнительные замены помогли бы клубам клубам сберечь своих игроков в условиях насыщенного графика матчей.



"Это невероятный период, когда каждый обеспокоен COVID-19, когда запрещено ходить по ресторанам, когда тебе нужно соблюдать социальную дистанцию и нельзя делать, что захочешь. И я не понимаю, почему в этот период при столь невероятном графике, в котором мы играем после пандемии, поздно завершив прошлый сезон и быстро начав новый, нам нельзя защитить игроков с помощью пяти замен. Вместо этого мы вернулись к трем".



"Люди, которые аргументируют это тем, что пять замен являются преимуществом пяти-шести первых команд, не понимают абсолютно ничего".



"Люди предполагают, что первые пять-шесть команд сильнее, но парни, которые играют за команды ниже, имеют дело с той же самой проблемой".



"Они играют каждые три дня, и есть простой способ защитить игроков".



"Да, мы должны оберегать свой бизнес, но мы также должны беречь игроков, и с пятью заменами мы смогли бы это сделать".



"Забудьте о тактике, забудьте о том, какой команде будет больше выгоды от этого. Но такого рода решения принимаю не я", — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.