Почеттино: "У меня никогда не было возможности подписать Бэйла"

Гарет Бэйл Экс-главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что у него никогда не было возможности подписать вингера Гарета Бэйла за пять с половиной лет работы в Северном Лондоне.

На прошлой неделе Бэйл вернулся в "Тоттенхэм", присоединившись к команде Жозе Моуриньо из на правах аренды до конца сезона из "Реала".

По словам Почеттино, в его время такой трансфер был просто невозможен, потому что у клуба были другие приоритеты.

"Бэйл — великолепный игрок. Он в том возрасте, когда все еще силен плюс обладает опытом и зрелостью. Он провел семь или восемь лет в "Реале", играя определяющую роль. Он завоевал четыре Европейских кубка, он забивал в важный матчах. Когда мы пересекались, он всегда вел себя очень дружелюбно со мной".

"В мой период у меня никогда не было возможности подписать его. В первую очередь потому, что мы были всецело сосредоточены на завершении строительства стадиона. Когда мы добрались до финала Лиги Чемпионов, то оставались без приобретений уже полтора года. А затем я ушел. Так что у нас никогда не было такой возможности, но очевидно, что игрок вроде Бэйла многое даст команде".

"Некоторое время назад Хесус Перес сказал мне: "А представь, что Бэйл перейдет в "Тоттенхэм"? Мы пришли в "Саутгемптон", Бэйл ушел. Мы пришли в "Тоттенхэм", Бэйл ушел. Теперь он точно вернется в "Тоттенхэм"... — сообщил Почеттино COPE.


Метки Бэйл, Почеттино, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 21.09.2020 11:00

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  1. noi39 21.09.2020 12:16 # noi39
    График Бэйла известен,два матча в старте,два месяца на больничном и так до пенсии.

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  2. roberto-89 21.09.2020 11:43 # roberto-89
    сто пудово братишки, он будет возить всяких середняков аки щольсбери, арс0, му му ))))))

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  3. liverpool1892est 21.09.2020 11:39 # liverpool1892est
    Ивалидные войска вернулись:)

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  4. mancunia-planet 21.09.2020 11:08 # mancunia-planet
    Бл будто Бэйл будет божить, чисто пиара больше

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  5. lexa-arsenal 21.09.2020 11:06 # lexa-arsenal
    анабанана пидарас, пакета жаль

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  6. gameboy 21.09.2020 11:03 # gameboy
    Петух закукарекал

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  7. goal 21.09.2020 11:01 # goal
    почеттино соре

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