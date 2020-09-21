Почеттино: "У меня никогда не было возможности подписать Бэйла"

Экс-главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что у него никогда не было возможности подписать вингера Гарета Бэйла за пять с половиной лет работы в Северном Лондоне.

На прошлой неделе Бэйл вернулся в "Тоттенхэм", присоединившись к команде Жозе Моуриньо из на правах аренды до конца сезона из "Реала".



По словам Почеттино, в его время такой трансфер был просто невозможен, потому что у клуба были другие приоритеты.



"Бэйл — великолепный игрок. Он в том возрасте, когда все еще силен плюс обладает опытом и зрелостью. Он провел семь или восемь лет в "Реале", играя определяющую роль. Он завоевал четыре Европейских кубка, он забивал в важный матчах. Когда мы пересекались, он всегда вел себя очень дружелюбно со мной".



"В мой период у меня никогда не было возможности подписать его. В первую очередь потому, что мы были всецело сосредоточены на завершении строительства стадиона. Когда мы добрались до финала Лиги Чемпионов, то оставались без приобретений уже полтора года. А затем я ушел. Так что у нас никогда не было такой возможности, но очевидно, что игрок вроде Бэйла многое даст команде".



"Некоторое время назад Хесус Перес сказал мне: "А представь, что Бэйл перейдет в "Тоттенхэм"? Мы пришли в "Саутгемптон", Бэйл ушел. Мы пришли в "Тоттенхэм", Бэйл ушел. Теперь он точно вернется в "Тоттенхэм"... — сообщил Почеттино COPE.