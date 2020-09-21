Артета признал, что "Арсенал" не ведет переговоров с Лакасеттом о новом контракте

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета рассказал, что его клуб пока не начинал переговоры с нападающим Александром Лакасеттом о новом контракте.

В данный момент у Лакасетта уже идет предпоследний год по контракту, что, правда, не мешает Александру продолжать помогать команде — в субботу 29-летний француз открыл счет в победном для "канониров" матче Премьер-Лиги против "Вест Хэма".



Бездействие своего клуба в отношении Лакасетта Артета объясняет тем, что в данный момент "Арсенал" сосредоточен на работе на трансферном рынке. Когда окно закроется, Александр, которого сватают в "Ювентус" и "Атлетико", будет приглашен за стол переговоров.



"В данный момент мы еще не начинали никаких переговоров. Нам все еще нужно многое сделать на трансферном рынке".



"Я очень доволен этим игроком. Думаю, мы продемонстрировали большую веру в него за то время, что я здесь. Но мы не можем прекратить спекуляции".



"Мы знаем, что насчет каждого игрока, у которого остается два года по контракту, всегда будут разговоры", — цитирует Артету Evening Standard.