Каррагер: "Миньоле вернулся в ворота "Ливерпуля"

Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер выразил обеспокоенность формой голкипера "красных" Алиссона.

После своего перехода из "Ромы" в 2018 году Алиссон утвердился одним из лучших голкиперов в мире, сыграв важную роль в победах "Ливерпуля" в Лиге Чемпионов и Премьер-Лиге.



Однако в восьми матчах Премьер-Лиги после оформления "красными" титула в начале июля Алиссон пропустил 15 голов, включая три от "Лидса" в первом туре новой кампании.



Выступая в эфире Sky Sports перед победой "Ливерпуля" над "Челси" со счетом 0:2 и еще не зная, что Алиссон отразит пенальти в этом матче, Каррагер даже позволил себе сравнить 27-летнего бразильца с предшественником Симоном Миньоле.



"Его форма вызывает большую озабоченность. Говоря по-простому, в последних 12 матчах в ворота "Ливерпуля" вернулся Миньоле".



"Может быть, это простой спад, и он вернется в норму? Я не хочу чересчур увлекаться рассуждениями насчет этого, но это определенно слегка тревожит. С этим нужно довольно быстро разобраться", — сообщил Каррагер.