Лэмпард объяснил отсутствие Рюдигера в заявке на матч с "Ливерпулем"

Антонио Рюдигер Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард объяснил отсутствие защитника Антонио Рюдигера в заявке на матч Премьер-Лиги против "Ливерпуля".

На воскресный матч против чемпионов Премьер-Лиги Лэмпард предпочел составить связку в центре обороны из Курта Зума и получившего еще в первом тайме красную карточку за фол последней надежды Андреаса Кристенсена.

В прессе сразу же появились слухи, что будущее Рюдигера в "Челси" может оказаться под вопросом, однако Лэмпард объясняет, что просто не мог перенасыщать скамейку запасных, где и так оказались Сесар Аспиликуэта с Фикайо Томори, защитниками.

"Мы обладаем пятью центральными защитниками, и я не могу включить в число запасных трех из них. Так это устроено. Я делаю свой выбор, исходя из тренировок, игровых ситуаций и соперника", — приводит слова Лэмпарда Daily Mail.


Метки Ливерпуль, Лэмпард, Премьер-Лига, Рюдигер, Челси

Автор mihajlo   

Дата 21.09.2020 08:00

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  1. liverfun 21.09.2020 08:57 # liverfun
    отстранили от игр за то, что поспособствовал переходу середняков, обошедшихся втридорога

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  2. mikkiynwa 21.09.2020 08:41 # mikkiynwa
    Опа, у пенсов отмазка пропала, оказывается он не травмирован был, азщаащ

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  3. rbb 21.09.2020 08:08 # rbb
    Продайте или сдайте в аренду Кристенсена

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