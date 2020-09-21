Лэмпард объяснил отсутствие Рюдигера в заявке на матч с "Ливерпулем"

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард объяснил отсутствие защитника Антонио Рюдигера в заявке на матч Премьер-Лиги против "Ливерпуля".

На воскресный матч против чемпионов Премьер-Лиги Лэмпард предпочел составить связку в центре обороны из Курта Зума и получившего еще в первом тайме красную карточку за фол последней надежды Андреаса Кристенсена.



В прессе сразу же появились слухи, что будущее Рюдигера в "Челси" может оказаться под вопросом, однако Лэмпард объясняет, что просто не мог перенасыщать скамейку запасных, где и так оказались Сесар Аспиликуэта с Фикайо Томори, защитниками.



"Мы обладаем пятью центральными защитниками, и я не могу включить в число запасных трех из них. Так это устроено. Я делаю свой выбор, исходя из тренировок, игровых ситуаций и соперника", — приводит слова Лэмпарда Daily Mail.