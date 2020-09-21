У Клоппа был только один центральный защитник на матч с "Челси"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, что в данный момент в его распоряжении есть всего один центральный защитник.

В воскресном матче Премьер-Лиги против "Челси" партнером Ван Дейка по центру обороны внезапно выступил Фабиньо, который обычно играет в опорной зоне.



Это решение Клоппа была вынужденной мерой. Дело в том, что Джо Гомес получил небольшой ушиб, а Жоэль Матип выбыл до середины октября с мышечной травмой.



"Вообще-то, Джо должен быть в порядке. Там ничего серьезного, но давайте посмотрим. Он должен быть в порядке уже завтра".



"С Жоэлем может быть слегка иначе. Это не самая страшная вещь в мире, но несколько недель, пару недель, он пропустит. Наверное, он будет готов уже после международного перерыва".



"Поэтому давайте посмотрим. Это не круто. В один день все нормально, а затем бам, бам. К счастью у нас есть Фабиньо, и он провел исключительный матч, что очень приятно", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.



Добавим, ситуация "Ливерпуля" усугубляется тем, что ранее в это трансферное окно "красные" продали Деяна Ловрена в "Зенит" и Ки-Яну Хувера в "Вулверхэмптон". Замена этим защитникам пока не найдена.