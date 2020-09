Светская хроника за понедельник

"Зенит" поспорит с "Тоттенхэмом" за Джесси Лингарда. "Челси" покупает Эдуара Менди. Сеск Фабрегас назвал лучшего игрока Премьер-Лиги. Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.

Вингер "Атлетико" Тома Лемар вызывает интерес со стороны двух клубов Премьер-Лиги. (Goal)



"Севилья" отклонила предложение "Манчестер Сити" в 50.4 млн. фунтов о покупке защитнка Жюля Кунде. (Marca)



"Зенит" заинтересован в плеймейкере "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингарде. (ESPN)



"Челси" полностью согласовал приобретение голкипера "Ренна" Эдуара Менди за 22 млн. фунтов. (The Guardian)



"Челси" может попрощаться с защитником Антонио Рюдигером. (The Telegraph)



"Вест Хэм" сообщил "Челси", что полузащитник Деклан Райс не продается. (90min)



У Сократиса Папастатопулоса уже есть договоренности с "Наполи", но сперва защитнику "Арсенала" нужно, чтобы итальянский клуб продал Калиду Кулибали. (Corriere del Mezzogiorno)



"Ливерпуль" не собирается продавать полузащитника Алекса Окслейд-Чемберлена, которого сватали в "Вулверхэмптон". (Daily Mirror)



Менхенгладбахская "Боруссия" хочет полузащитника "Ливерпуля" Марко Груича. (Liverpool Echo)



"Лидс" готовит свое второе предложение по Даниэлю Джеймсу, надеясь заполучить вингера "Юнайтед" за 12 млн. фунтов плюс бонусы. (The Sun)



"Лестер" близок к покупке защитника "Бэйцзин Гоань" и сборной Южной Кореии Кима Мин Дже. (90min)



"Ювентус" попытается вернуть нападающего "Эвертона" Мойзе Кина в аренду с последующим выкупом. (Goal)



"Фулхэм" сделал предложение по защитнику "Сассуоло" Марлону. (Football Italia)



Экс-полузащитник "Юнайтед" Равель Моррисон направляется в "Ден Хааг". (Omroep West)



Другое



Экс-полузащитник "Челси" и "Арсенала" Сеск Фабрегас считает нападающего "Ливерпуля" Садио Мане лучшим игроком в Премьер-Лиге. (Goal)



"Реал" отдал 11-й номер Марко Асенсио еще до того, как Гарет Бэйл завершил свой переход в "Тоттенхэм". (talkSPORT)



Подружка новичка "Тоттенхэма" Серхио Регилона является популярным видеоблогером и имеет 2 млн. подписчиков на ютубе. (The Sun)



11-летний сводный брат полузащитника "Эвертона" Гульфи Сигурдссона трагически погиб, выстрелив в себя из охотничьего ружья отца. (The Sun)



Экс-нападающий "Сандерленда" Асамоа Гьян, который получал в "Шанхай СИПГ" 227 тыс. фунтов в неделю, признался, что на его банковском счету осталось только 600 фунтов. (The Sun)