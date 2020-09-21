Клопп объяснил, почему без колебаний выпустил Тиаго в перерыве

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп объяснил, почему без колебаний выпустил своего новичка Тиаго Алькантару в перерыве матча против "Челси".

Как и Фрэнк Лэмпард, Клопп признает, что красная карточка защитника "синих" Андреаса Кристенсена в концовке первого тайма стала переломным моментом воскресного матча Премьер-Лиги на "Стэмфорд Бридж".



Придя на перерыв в раздевалку, Клопп узнал, что его капитан Джордан Хендерсон получил небольшую травму, и тогда Юрген немедленно решился выпустить на поле Тиаго, который за 45 минут совершил 75 точных передач — на 16 больше, чем любой игрок "Челси" за весь матч.



После победы со счетом 0:2 Клопп похвалил свою команду и назвал этот день "идеальным".



"Мне понравилось, как игроки старались искать решения. Мне понравилось, как они отнеслись к этому сложному матчу. Они и так хорошо играли, и в перерыве я собирался произнести очень позитивную речь и показать несколько картинок, чтобы отдельные вещи делать по-другому".



"Нам нужно было двигаться быстрее, пасовать быстрее, пасовать проще и так далее. Но затем случилась красная карточка, которая, как вы понимаете, изменила игру".



"Когда мы пришли в раздевалку, Хендо сказал, что, наверное, получил ушиб, но хочет продолжить игру. Я сказал: "Нет, мы не будем рисковать".



"Нам нужно было принять решение, кем его заменить, и мы выбрали Тиаго, потому что против 10 игроков, даже не тренируясь с нами, он практически идеальный игрок для этой позиции, как я бы сказал".



"Все, что он сегодня делал, было совершенно естественно для него. Не все идеально, но естественно Игра в пас — это естественная вещь для него. Это хорошо, очень хорошо, славно".



"Мы сохранили ворота на замке, Али парировал пенальти, Тиаго дебютировал. Если у Хендо абсолютно ничего, то это идеальный день", — цитирует Клоппа Evening Standard.