Клопп объяснил, почему без колебаний выпустил Тиаго в перерыве

Юрген Клопп и Тиаго Алькантара Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп объяснил, почему без колебаний выпустил своего новичка Тиаго Алькантару в перерыве матча против "Челси".

Как и Фрэнк Лэмпард, Клопп признает, что красная карточка защитника "синих" Андреаса Кристенсена в концовке первого тайма стала переломным моментом воскресного матча Премьер-Лиги на "Стэмфорд Бридж".

Придя на перерыв в раздевалку, Клопп узнал, что его капитан Джордан Хендерсон получил небольшую травму, и тогда Юрген немедленно решился выпустить на поле Тиаго, который за 45 минут совершил 75 точных передач — на 16 больше, чем любой игрок "Челси" за весь матч.

После победы со счетом 0:2 Клопп похвалил свою команду и назвал этот день "идеальным".

"Мне понравилось, как игроки старались искать решения. Мне понравилось, как они отнеслись к этому сложному матчу. Они и так хорошо играли, и в перерыве я собирался произнести очень позитивную речь и показать несколько картинок, чтобы отдельные вещи делать по-другому".

"Нам нужно было двигаться быстрее, пасовать быстрее, пасовать проще и так далее. Но затем случилась красная карточка, которая, как вы понимаете, изменила игру".

"Когда мы пришли в раздевалку, Хендо сказал, что, наверное, получил ушиб, но хочет продолжить игру. Я сказал: "Нет, мы не будем рисковать".

"Нам нужно было принять решение, кем его заменить, и мы выбрали Тиаго, потому что против 10 игроков, даже не тренируясь с нами, он практически идеальный игрок для этой позиции, как я бы сказал".

"Все, что он сегодня делал, было совершенно естественно для него. Не все идеально, но естественно Игра в пас — это естественная вещь для него. Это хорошо, очень хорошо, славно".

"Мы сохранили ворота на замке, Али парировал пенальти, Тиаго дебютировал. Если у Хендо абсолютно ничего, то это идеальный день", — цитирует Клоппа Evening Standard.


Метки Алькантара, Клопп, Ливерпуль, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 21.09.2020 00:05

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  1. liverpool1892est 21.09.2020 00:13 # liverpool1892est
    Есть такая фраза: «Мы слишком бедны, чтобы покупать самое дешевое», и она идеально описывает разницу между политикой «Ливерпуля» и «Челси». «Синие» швыряют мешки денег на громкие, но провальные трансферы, которые затем компенсируют новыми покупками и тренерскими отставками. «Красные» долго вылезали из долгов, и теперь не тратят деньги, а вкладывают: Клопп создал команду, которая одним составом мощно начинает уже третий сезон. И каждая покупка делает «Ливерпуль» только сильнее.

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  2. noi39 21.09.2020 00:12 # noi39
    Почти идеальный.

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