Бэйл: "Моуриньо — важная причина, почему я вернулся в "Тоттенхэм"

Вингер Гарет Бэйл рассказал, что главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо сыграл важную роль в его решении вернуться в Северный Лондон.

Накануне "шпоры" объявили, что взяли Бэйла в аренду до конца сезона у "Реала", причем Football.London утверждает, что соглашение предусматривает опцию продления на второй год, если это будет устраивать все стороны.



Бэйл счастлив, что будет работать вместе с Моуриньо, который пытался его купить в "Реал" и "Манчестер Юнайтед", и играть вместе с Харри Кейном и Сон Хен Мином.



"Жозе разговаривал со мной о позициях, на которых он хотел бы использовать меня, и меня порадовало сказанное им".



"Он стал важной причиной, почему я вернулся сюда. Он обладает громким именем и является победителем. Он идеально подходит для "Тоттенхэма". Мы нуждаемся в трофеях, и он лучше других знает, как этого достичь".



"Харри выступает невероятным образом с тех пор, как он заявил о себе. Он забил кучу голов. Играть вместе с ним и Соном — это захватывающая возможность для всех нас. Если все мы будем стремиться в одном направлении, это может быть очень интересный сезон".



"Мне нужно набрать оптимальную форму. Я не тренировался с поездки в сборную Уэльса, поэтому мне нужно поработать на тренировочном поле. Надеюсь, я буду во всеоружии в своем первом матче, когда бы он ни состоялся", — сообщил Бэйл BT Sport.