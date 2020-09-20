"Кристал Пэлас" близок к покупке Брюстера

"Кристал Пэлас" стал новым фаворитом в борьбе за нападающего "Ливерпуля" Риана Брюстера.

Забив 11 голов в 22 матчах за "Суонси" в прошлом сезоне на правах аренды, Брюстер сталь трансферной целью сразу для нескольких клубов Премьер-Лиги.



На протяжении последних недель Риана особенно активно сватали в "Шеффилд Юнайтед", "Астон Виллу" и "Вест Бромвич", однако Daily Mail утверждает, что сейчас наивысшие шансы заполучить 20-летнего англичанина имеет "Пэлас".



При этом речь идет о постоянном трансфере. Ожидается, что "Ливерпуль" продаст Брюстера за 20 миллионов фунтов, но оставит за собой право обратного выкупа Риана.



Брюстер — один из пяти игроков, которых "Ливерпуль" готов продать до закрытия окна. Также выставлены на трансфер Лорис Кариус, Марко Груич, Харри Уилсон и Дивок Ориги.