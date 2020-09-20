Дубль Мане принес "Ливерпулю" победу над "Челси"
Дубль Садио Мане обеспечил "Ливерпулю" победу 0:2 в гостях у "Челси".
Относительно победы над "Брайтоном" в первом туре у "синих" произошло единственное изменение в старте. Вместо Рубена Лофтус-Чика появился Матео Ковачич.
Одна перестановку сделал и наставник "красных" Юрген Клопп, на сей раз выпустив Фабиньо, а не Джо Гомеса.
"Ливерпуль" был чуть активнее в начале матча, первым создав опасный момент. Голкипер хозяев Кепа Аррисабалага рванул на левый край своей штрафной за мячом, но проиграл в скорости Мохамеду Салаху, который тут же сделал передачу к ближней штанге на Роберто Фирмино, однако поразить тому ворота помешал Андреас Кристенсен.
Довольно скоро стало понятно, что "Челси" делает ставку на быстрые прорывы в исполнении Тимо Вернера, и однажды это почти сработало — немец вышел на ударную позицию по центру, но просто не попал в створ.
А в самой концовке первого тайма "синие" остались вдесятером. VAR подтвердила подозрения рефери насчет того, что Кристенсен совершил фол последней надежды на Садио Мане. Андреас получил прямую красную карточку.
Во втором тайме "красным" потребовалось менее пяти минут, чтобы реализовать численное преимущество. Фирмино сыграл в стенку с Салахом на правом краю штрафной, а затем навесил к воротам на голову Мане — 0:1.
За первым голом почти сразу же случился и второй. Мане заблокировал ввод Кепой мяча от своих ворот, завладел снарядом и поразил цель — 0:2.
В дальнейшем "Ливерпуль" контролировал игру. "Челси" время от времени огрызался и на 74-й минуте смог заработать пенальти — вышедший на замену Тиаго Алькантара нарушил правила на Вернере. Однако пижонский удар Жоржиньо с 11-метровой отметки был отражен Алиссоном.
В концовке матча "Челси" было уже нечего терять, однако "красные" не позволили сопернику вернуться в игру.
Своими действиями Кристенсен и Кепа крупно подвели команду — отыгрываться, да и еще вдесятером "Челси" было невероятно тяжело. "Ливерпуль" показал себя более классным и сбалансированным коллективом, справедливо набрав три очка.
"Челси" — "Ливерпуль". Отчет о матче
20.09.2020 20:25
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Последние комментарии:
Ну что же... Это только начало)))
Но если лэмпс продолжит кристу ставить, до зимы может и не продержаться)))
Этими выходками он честно уже подбешивает... Я имею ввиду доверие к кристу.
(ответить)
Ну что, одичалые. Всех с праздником АПЛ!
Зима близко.
(ответить)
Челси в первую очередь нужно нормального тренера. Нормального.
Который может игру поставить, а не эту лающую собаку.
Он и в Дерби ничего не сделал толкового и в Челче ничего сделать не может.
(ответить)
гпенсы соснулей))) впринципе ничего нового)
(ответить)
приятно выигрывать при помощи судейских ошибок:)
(ответить)
1. Лэмпс выпустил пуси против ебыря
2. Защ самоликвидировался
3. Кепа самозабивался
4. Жорж даж с пенальти гол престижа не отыграл
5. Для 75 лямов не придумана позиция и он в прострации
6. Новичек Тимо играет лучше всей наигранной команды
7. Мане с плохой статой в бридже оформил дубль
8. Тиагу провел первую тренировку с командой в оф.игре с челси
Пенсы ссут против ветра
(ответить)
Там Сеск Фабрегас написал, что Мане лучший игрок премьер лиги)))
(ответить)
сосалсееееее
Ухахахаха
(ответить)
официально
безвиз и гейтурик обоссаны
нехуй вякать
(ответить)
"раз команда на играет контрах то она острее"
так же может любой фан Бернли пи3деть))
(ответить)
Годов тебе под сраку лет а все куйней страдаешь.
Источник: http://fapl.ru/posts/81058/?c=1#c7210986
Я и в 50-60 лет буду унижать гомо6лядей.
(ответить)
маур по итогу будет выше мухтара
если их не уволят конечно, обоих
(ответить)
Вышедший на замену в перерыве матча Тьяго сделал больше передач (75), чем любой игрок «Челси» за весь матч. Поскольку для Премьер-лиги (2003-04) доступны полные данные о пасах, его 75 успешных передач - это больше всего для игрока, сыгравшего максимум 45 минут. Контроль.
Источник: http://fapl.ru/posts/81058/?c=1
Тиаго списанный мусор, а Хавертц - это топарь. (с)
Членсы тупорылые и в футболе просто - 0.
Ещё раз это подтверждает.
(ответить)
Завалите ебало, этот матч ваще не индикатор силы команды блять.
Менди(предположим), тиаго силва(рудигер), чилвел, зиеш, пулишич... Это блять полкоманды.
Не говоря о том, что проипали в меньшенстве.
Эта команда, если не будет травм, имеет и перспективу и потенциал даде уже в этом сезоне.
Этот матч напомнил финал кубка, когда просто все против тебя... Травмы, кк...
(ответить)
че там по хаверцу? фикалии томори
(ответить)
Тиаго побил рекорд АПЛ, отдав за тайм 75 передач – больше, чем любой игрок «Челси» за весь матч
начинаем дроч)
(ответить)
Что делать с Кепой?
Не хочу об этом говорить! (с) Лемпард
(ответить)
реально по соотношению цена-качества трансферу Тиаго нет равных
и врядли будет
если только мбаппе например свободным перейдет
(ответить)
Правительство Польши предложило увеличить минимальную зарплату с 1 января 2021 на 7,7%, после чего она должна составить 2800 злотых (Почти 56 000 рублей).
В настоящее время она составляет 2600 злотых (51 000 рублей)
Заеабала эта Польша раскачивать ситуацию в России
(ответить)
Лол
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(ответить)
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