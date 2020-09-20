Дубль Мане принес "Ливерпулю" победу над "Челси"

Дубль Садио Мане обеспечил "Ливерпулю" победу 0:2 в гостях у "Челси".

Относительно победы над "Брайтоном" в первом туре у "синих" произошло единственное изменение в старте. Вместо Рубена Лофтус-Чика появился Матео Ковачич.



Одна перестановку сделал и наставник "красных" Юрген Клопп, на сей раз выпустив Фабиньо, а не Джо Гомеса.



"Ливерпуль" был чуть активнее в начале матча, первым создав опасный момент. Голкипер хозяев Кепа Аррисабалага рванул на левый край своей штрафной за мячом, но проиграл в скорости Мохамеду Салаху, который тут же сделал передачу к ближней штанге на Роберто Фирмино, однако поразить тому ворота помешал Андреас Кристенсен.



Довольно скоро стало понятно, что "Челси" делает ставку на быстрые прорывы в исполнении Тимо Вернера, и однажды это почти сработало — немец вышел на ударную позицию по центру, но просто не попал в створ.



А в самой концовке первого тайма "синие" остались вдесятером. VAR подтвердила подозрения рефери насчет того, что Кристенсен совершил фол последней надежды на Садио Мане. Андреас получил прямую красную карточку.



Во втором тайме "красным" потребовалось менее пяти минут, чтобы реализовать численное преимущество. Фирмино сыграл в стенку с Салахом на правом краю штрафной, а затем навесил к воротам на голову Мане — 0:1.



За первым голом почти сразу же случился и второй. Мане заблокировал ввод Кепой мяча от своих ворот, завладел снарядом и поразил цель — 0:2.



В дальнейшем "Ливерпуль" контролировал игру. "Челси" время от времени огрызался и на 74-й минуте смог заработать пенальти — вышедший на замену Тиаго Алькантара нарушил правила на Вернере. Однако пижонский удар Жоржиньо с 11-метровой отметки был отражен Алиссоном.



В концовке матча "Челси" было уже нечего терять, однако "красные" не позволили сопернику вернуться в игру.



Своими действиями Кристенсен и Кепа крупно подвели команду — отыгрываться, да и еще вдесятером "Челси" было невероятно тяжело. "Ливерпуль" показал себя более классным и сбалансированным коллективом, справедливо набрав три очка.



"Челси" — "Ливерпуль". Отчет о матче