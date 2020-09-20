Дубль Мане принес "Ливерпулю" победу над "Челси"

Садио Мане и Кепа Аррисабалага Дубль Садио Мане обеспечил "Ливерпулю" победу 0:2 в гостях у "Челси".

Относительно победы над "Брайтоном" в первом туре у "синих" произошло единственное изменение в старте. Вместо Рубена Лофтус-Чика появился Матео Ковачич.

Одна перестановку сделал и наставник "красных" Юрген Клопп, на сей раз выпустив Фабиньо, а не Джо Гомеса.

"Ливерпуль" был чуть активнее в начале матча, первым создав опасный момент. Голкипер хозяев Кепа Аррисабалага рванул на левый край своей штрафной за мячом, но проиграл в скорости Мохамеду Салаху, который тут же сделал передачу к ближней штанге на Роберто Фирмино, однако поразить тому ворота помешал Андреас Кристенсен.

Довольно скоро стало понятно, что "Челси" делает ставку на быстрые прорывы в исполнении Тимо Вернера, и однажды это почти сработало — немец вышел на ударную позицию по центру, но просто не попал в створ.

А в самой концовке первого тайма "синие" остались вдесятером. VAR подтвердила подозрения рефери насчет того, что Кристенсен совершил фол последней надежды на Садио Мане. Андреас получил прямую красную карточку.

Во втором тайме "красным" потребовалось менее пяти минут, чтобы реализовать численное преимущество. Фирмино сыграл в стенку с Салахом на правом краю штрафной, а затем навесил к воротам на голову Мане — 0:1.

За первым голом почти сразу же случился и второй. Мане заблокировал ввод Кепой мяча от своих ворот, завладел снарядом и поразил цель — 0:2.

В дальнейшем "Ливерпуль" контролировал игру. "Челси" время от времени огрызался и на 74-й минуте смог заработать пенальти — вышедший на замену Тиаго Алькантара нарушил правила на Вернере. Однако пижонский удар Жоржиньо с 11-метровой отметки был отражен Алиссоном.

В концовке матча "Челси" было уже нечего терять, однако "красные" не позволили сопернику вернуться в игру.

Своими действиями Кристенсен и Кепа крупно подвели команду — отыгрываться, да и еще вдесятером "Челси" было невероятно тяжело. "Ливерпуль" показал себя более классным и сбалансированным коллективом, справедливо набрав три очка.

"Челси" — "Ливерпуль". Отчет о матче


Метки Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 20.09.2020 20:25

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Последние комментарии:




  1. thegodfather 20.09.2020 21:05 # thegodfather
    Ну что же... Это только начало)))
    Но если лэмпс продолжит кристу ставить, до зимы может и не продержаться)))

    Этими выходками он честно уже подбешивает... Я имею ввиду доверие к кристу.

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  2. progressive 20.09.2020 21:02 # progressive
    Ну что, одичалые. Всех с праздником АПЛ!

    Зима близко.

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  3. mikkiynwa 20.09.2020 21:02 # mikkiynwa
    Челси в первую очередь нужно нормального тренера. Нормального.
    Который может игру поставить, а не эту лающую собаку.
    Он и в Дерби ничего не сделал толкового и в Челче ничего сделать не может.

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  4. gunars 20.09.2020 21:01 # gunars
    гпенсы соснулей))) впринципе ничего нового)

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  5. alexomck 20.09.2020 21:01 # alexomck
    приятно выигрывать при помощи судейских ошибок:)

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  6. beatles-red 20.09.2020 21:00 # beatles-red
    1. Лэмпс выпустил пуси против ебыря
    2. Защ самоликвидировался
    3. Кепа самозабивался
    4. Жорж даж с пенальти гол престижа не отыграл
    5. Для 75 лямов не придумана позиция и он в прострации
    6. Новичек Тимо играет лучше всей наигранной команды
    7. Мане с плохой статой в бридже оформил дубль
    8. Тиагу провел первую тренировку с командой в оф.игре с челси

    Пенсы ссут против ветра

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  7. mikkiynwa 20.09.2020 21:00 # mikkiynwa
    Там Сеск Фабрегас написал, что Мане лучший игрок премьер лиги)))

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  8. hammersmith 20.09.2020 21:00 # hammersmith
    сосалсееееее
    Ухахахаха

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  9. superperez101 20.09.2020 20:58 # superperez101
    официально
    безвиз и гейтурик обоссаны

    нехуй вякать

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  10. contrario 20.09.2020 20:57 # contrario
    "раз команда на играет контрах то она острее"
    так же может любой фан Бернли пи3деть))

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  11. chelsea88 20.09.2020 20:57 # chelsea88
    Годов тебе под сраку лет а все куйней страдаешь.
    Источник: http://fapl.ru/posts/81058/?c=1#c7210986

    Я и в 50-60 лет буду унижать гомо6лядей.

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  12. superperez101 20.09.2020 20:54 # superperez101
    маур по итогу будет выше мухтара
    если их не уволят конечно, обоих

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  13. mikkiynwa 20.09.2020 20:53 # mikkiynwa
    Вышедший на замену в перерыве матча Тьяго сделал больше передач (75), чем любой игрок «Челси» за весь матч. Поскольку для Премьер-лиги (2003-04) доступны полные данные о пасах, его 75 успешных передач - это больше всего для игрока, сыгравшего максимум 45 минут. Контроль.

    Источник: http://fapl.ru/posts/81058/?c=1



    Тиаго списанный мусор, а Хавертц - это топарь. (с)

    Членсы тупорылые и в футболе просто - 0.
    Ещё раз это подтверждает.

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  14. thegodfather 20.09.2020 20:53 # thegodfather
    Завалите ебало, этот матч ваще не индикатор силы команды блять.
    Менди(предположим), тиаго силва(рудигер), чилвел, зиеш, пулишич... Это блять полкоманды.

    Не говоря о том, что проипали в меньшенстве.

    Эта команда, если не будет травм, имеет и перспективу и потенциал даде уже в этом сезоне.



    Этот матч напомнил финал кубка, когда просто все против тебя... Травмы, кк...

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  15. bangladesh 20.09.2020 20:53 # bangladesh
    че там по хаверцу? фикалии томори

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  16. contrario 20.09.2020 20:53 # contrario
    Тиаго побил рекорд АПЛ, отдав за тайм 75 передач – больше, чем любой игрок «Челси» за весь матч

    начинаем дроч)

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  17. weorlfc 20.09.2020 20:53 # weorlfc
    Что делать с Кепой?

    Не хочу об этом говорить! (с) Лемпард

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  18. superperez101 20.09.2020 20:51 # superperez101
    реально по соотношению цена-качества трансферу Тиаго нет равных
    и врядли будет
    если только мбаппе например свободным перейдет

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  19. narcot 20.09.2020 20:50 # narcot
    Правительство Польши предложило увеличить минимальную зарплату с 1 января 2021 на 7,7%, после чего она должна составить 2800 злотых (Почти 56 000 рублей).
    В настоящее время она составляет 2600 злотых (51 000 рублей)

    Заеабала эта Польша раскачивать ситуацию в России

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  20. lfc-krr 20.09.2020 20:50 # lfc-krr
    Лол


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