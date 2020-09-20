Кейн: "С Регилоном и Бэйлом сможем забивать по пять голов в каждом матче"

Серхио Регилон и Гарет Бэйл Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн выразил свое восхищение по поводу прихода в команду защитника Серхио Регилона и нападающего Гарета Бэйла.

Накануне "шпоры" подписали двух игроков "Реала", купив Регилона и арендовав Бэйла. А в воскресенье команда Жозе Моуриньо одержала свою первую победу в этом сезоне Премьер-Лиги, разгромив "Саутгемптон" со счетом 2:5.

Кейн, отдавший четыре результативные передачи и забивший один гол, ожидает, что новички значительно укрепят состав "Тоттенхэма".

"Замечательно, что Серхио и Гарет теперь с нами. В следующие пару месяцев у нас напряженный график матчей, и нам потребуются все игроки".

"Каждый знает Гарета и знает, насколько он хорош. Он обеспечивает голы и результативные передачи. У нас огромная конкуренция на позициях, и я уверен, ему не терпится снова сыграть за "шпор".

"Надеюсь, мы сможем забивать по пять голов в большинстве матчей и разовьем победную серию", — цитирует Кейна Evening Standard.


Метки Бэйл, Кейн, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 20.09.2020 20:00

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  1. stalker2005 20.09.2020 20:39 # stalker2005
    Блять как меня эти пустозвоны бесят...неделю назад в игре с Эвертоном ходили по полю как в штаны насрали....а теперь соперник послабее,и все типа очухались...поумнели...до следующих пиздюлей от какого нибудь Сити или Ливерпуля!!!

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  2. nir-vana 20.09.2020 20:06 # nir-vana
    Кейн: "Надеюсь, мы сможем забивать по пять голов в большинстве матчей"


    Миха-алкаш: "С Регилоном и Бэйлом сможем забивать по пять голов в каждом матче"

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