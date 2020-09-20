Кейн: "С Регилоном и Бэйлом сможем забивать по пять голов в каждом матче"

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн выразил свое восхищение по поводу прихода в команду защитника Серхио Регилона и нападающего Гарета Бэйла.

Накануне "шпоры" подписали двух игроков "Реала", купив Регилона и арендовав Бэйла. А в воскресенье команда Жозе Моуриньо одержала свою первую победу в этом сезоне Премьер-Лиги, разгромив "Саутгемптон" со счетом 2:5.



Кейн, отдавший четыре результативные передачи и забивший один гол, ожидает, что новички значительно укрепят состав "Тоттенхэма".



"Замечательно, что Серхио и Гарет теперь с нами. В следующие пару месяцев у нас напряженный график матчей, и нам потребуются все игроки".



"Каждый знает Гарета и знает, насколько он хорош. Он обеспечивает голы и результативные передачи. У нас огромная конкуренция на позициях, и я уверен, ему не терпится снова сыграть за "шпор".



"Надеюсь, мы сможем забивать по пять голов в большинстве матчей и разовьем победную серию", — цитирует Кейна Evening Standard.