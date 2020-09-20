Моуриньо признал, что будущее Алли не в его руках

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо отказался спекулировать насчет будущего полузащитника Деле Алли.

Алли был заменен уже в перерыве матча против "Эвертона" в первом туре Премьер-Лиги, а против "Локомотива" из Пловдива и "Саутгемптона" даже не числился среди запасных.



В прессе уже появились слухи, что "шпоры" договариваются о переходе Деле в ПСЖ, однако трансферами в лондонском клубе заведут другой человек.



"Я не отвечаю за трансферный рынок. Я лишь могу сказать, что я оставил восемь игроков вне заявки. Они остались дома и тренировались этим утром. Это большая группа, и Деле среди этих игроков".



"Вы могли видеть наш состав. Я не могу выпустить их всех в старте, и я не могу позволить, чтобы в запасе были только защитники или полузащитники".



"Определение стартового состава и запасных — это своего роза пазл. Сегодня я определил в запас Тоби (Алдервейрелда), Сержа (Орье), Муссу (Сиссоко), Джовани (Ло Чельсо), Ламелу и Бергвейна. Я не могу позволить, чтобы в запасе были три-четыре вингера, 10-й номер и не было защитников. Сегодня он остался вне заявки, но он, вероятно, сыграет во вторник, а другие останутся вне игры".



"Я хочу сбалансированный состав. Да, он может быть частью этого. Не обязательно жертвовать им, но состав — это как пазл", — цитирует Моуриньо Evening Standard.