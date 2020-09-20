Хаверц хочет подражать Баллаку

Атакующий полузащитник "Челси" Кай Хаверц признался, что его кумиром является экс-игрок "синих" Михаэль Баллак.

Ранее в это трансферное окно "Челси" заплатил "Байеру" 71 миллион фунтов за Хаверца, который стал очередным немцем, проделавшим путь из Бундеслиги на "Стэмфорд Бридж". И Кай будет равняться на лучших.



"Будучи ребенком, ты всегда мечтаешь выступать за клуб вроде "Челси", и ты помнишь все их матчи, что они сыграли в Лиге Чемпионов".



"Они выиграли много важных трофеев, и я тоже хочу этого в будущем. Конечно, когда ты смотришь футбол ребенком, ты всегда мечтаешь поиграть на таком стадионе, как "Стэмфорд Бридж".



"Так что моя мечта исполнилась, и теперь я должен упорно работать и стараться изо всех сил на благо клуба".



"Михаэль Баллак был очень, очень большим игроком. Он был для меня героем Он выступал за "Байер", "Баварию" и, конечно, за "Челси".



"Мне он очень нравился как игрок, он выступал на позиции полузащитника, который хочет забивать много голов. Думаю, я тоже стремлюсь забивать голы, как и он".



"Он всегда был очень важным игроком для меня, но я никогда не разговаривал с ним. Я благодарен за возможность играть в клубе, где играл и он", — цитирует Хаверца Evening Standard.