Хаверц хочет подражать Баллаку

Кай Хаверц Атакующий полузащитник "Челси" Кай Хаверц признался, что его кумиром является экс-игрок "синих" Михаэль Баллак.

Ранее в это трансферное окно "Челси" заплатил "Байеру" 71 миллион фунтов за Хаверца, который стал очередным немцем, проделавшим путь из Бундеслиги на "Стэмфорд Бридж". И Кай будет равняться на лучших.

"Будучи ребенком, ты всегда мечтаешь выступать за клуб вроде "Челси", и ты помнишь все их матчи, что они сыграли в Лиге Чемпионов".

"Они выиграли много важных трофеев, и я тоже хочу этого в будущем. Конечно, когда ты смотришь футбол ребенком, ты всегда мечтаешь поиграть на таком стадионе, как "Стэмфорд Бридж".

"Так что моя мечта исполнилась, и теперь я должен упорно работать и стараться изо всех сил на благо клуба".

"Михаэль Баллак был очень, очень большим игроком. Он был для меня героем Он выступал за "Байер", "Баварию" и, конечно, за "Челси".

"Мне он очень нравился как игрок, он выступал на позиции полузащитника, который хочет забивать много голов. Думаю, я тоже стремлюсь забивать голы, как и он".

"Он всегда был очень важным игроком для меня, но я никогда не разговаривал с ним. Я благодарен за возможность играть в клубе, где играл и он", — цитирует Хаверца Evening Standard.


Метки Баллак, Хаверц, Челси

Автор mihajlo   

Дата 20.09.2020 18:00

Количество просмотров Просмотров: 572

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  1. kos9k 20.09.2020 18:33 # kos9k
    Также будет бегать за Эвребе?

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  2. goal 20.09.2020 18:24 # goal
    топарь гений бриллиант

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  3. liverpool-66 20.09.2020 18:24 # liverpool-66
    Хаверц - любитель ослов)

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  4. kukuruzzo 20.09.2020 18:23 # kukuruzzo
    вечно вторым? нюхать чемпионские бибы ?

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  5. gunner-rogan-kh 20.09.2020 18:17 # gunner-rogan-kh
    Че-то опасения, что его сегодня затопчут Вейналдум и Робертсон...

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  6. chelsea 20.09.2020 18:08 # chelsea
    Жуткий топарик

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  7. geniusss 20.09.2020 18:04 # geniusss
    Лютейший топарик

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  8. jirrort 20.09.2020 18:04 # jirrort
    Топарь за копейки

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