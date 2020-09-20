"Вулверхэмптон" близок к покупке Семеду

"Вулверхэмптон" близок к покупке правого защитника "Барселоны" Нелсона Семеду.

Как сообщает The Guardian, главный тренер "волков" Нуну Эшпириту Санту видит в Семеду идеальную замену Мэтту Дохерти, который ранее в это трансферное окно был продан в "Тоттенхэм".



Утверждается, что клуб с "Молинью" уже сделал предложение по Нелсону, выразив готовность заплатить за 26-летнего игрока сборной Португалии 38 миллионов евро (34.8 млн. фунтов).



"Вулверхэмптон" может позволить себе столь крупную трату в кризис, потому что едва продал вингера Диогу Жоту в "Ливерпуль" по сделке стоимостью 45 мл. фунтов.



Предложение "волков" слегка не дотягивает до ожиданий "Барселоны", однако у обеих сторон есть уверенность, что компромисс будет достигнут.