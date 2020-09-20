Гвардиола назвал нового капитана "Сити" и высказался насчет своего будущего

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола назвал имя нового капитана команды, а также подтвердил, что открыт к новому контракту.

Напомним, в прошлом месяце "горожане" проводили из клуба Давида Сильву, который лишь год назад принял капитанскую повязку из рук Венсана Компани.



Новым капитаном "Сити" становится 35-летний Фернандиньо, и это решение не одного Гвардиолы.



"Он справится, как справлялся все время, что я здесь. Иногда у меня есть несколько капитанов, и не так важно быть первым из них и носить повязку, но он всегда был тем, кто ведет нас за собой в сложные моменты".



"В раздевалке мы — игроки и тренерский штаб — решили, что Фернандиньо будет капитаном, и я более чем доволен этим", — цитирует Гвардиолу Daily Mail.



Также каталонский тренер, чей контракт истекает в конце этого сезона, прокомментировал свое будущее.



"Я был бы счастлив остаться здесь подольше. Я люблю быть здесь, но я должен заслужить новый контракт. Клуб установил высокие стандарты в последние 10 лет, и мы должны им соответствовать. Я собираюсь посмотреть в этом сезоне, заслуживаю ли я новый контракт и как клуб будет развиваться", — цитирует Гвардиолу The Guardian.