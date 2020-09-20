"Тоттенхэм" разгромил "Саутгемптон" благодаря связке Сона и Кейна

Четыре гола Сон Хен Мина с четырех передач Харри Кейна обеспечили "Тоттенхэму" победу 2:5 в гостях у "Саутгемптона".

По сравнению с минимальным поражением от "Кристал Пэлас" в стартовом составе "святых" появились Мусса Дженепо и Стюрт Армстронг, заменив Уилла Смоллбоуна и Натана Редмонда.



В заявку "шпор" неожиданно не попал Деле Алли. Зато вышел с первых минут Танги Ндомбеле, хорошо проявивший себя в Болгарии в минувший четверг.



Гостям удалось распечатать чужие ворота уже на третьей минуте, когда Мэтт Дохерти головой сделал передачу в центр штрафной, а Харри Кейн положил корпус и пробил ногой по летящему мячу. Однако система VAR отметила гол — автор предголевой Сон Хен Мин угодил в офсайд.



"Саутгемптон" ответил своим моментом спустя семь минут. Че Адамс наносил удар в касание после удачного отскока мяча к 11-метровой отметке, однако голкипер "Тоттенхэма" Уго Льорис продемонстрировал чудеса реакции.



На 16-й минуте Льорис сыграл головой за пределами штрафной площади. Мяч попал в руку Данни Ингса, который затем поразил пустые ворота. Бригада арбитров во всем разобралась и без VAR, отменив гол.



Вообще, игра проходила с преимуществом "святых", но "Тоттенхэм" всегда был готов убежать в контратаку — как, например, на 27-й минуте, когда Кейн снова забил, но гол снова был отменен из-за офсайда.



А на 32-й минуте счет был открыт. Кайл Уолкер-Питерс сделал просто шикарный заброс верхом за спины защитникам на Ингса, который технично принял мяч, а вторым касанием поразил дальний угол ворот — 1:0.



Затем игра успокоилась, но под занавес тайма равновесие в счете было восстановлено. Ндомбеле из центра поля сделал передачу налево Кейну, а тот в касание перевел мяч на Сона, который ворвался в штрафную и с острого угла пробил голкипера Алекса Маккарти — 1:1.



Второй тайм начался с того, что Кейн сделал разрезающую передачу по центру на Сона, который проскочил мимо защитника и реализовал выход один на один — 1:2.



Гости чувствовали себя комфортно, ведя в счете, а на 64-й минуте не упустили возможность развить свое преимущество. Это Сон вновь убежал вперед после передачи Кейна — 1:3.



На 73-й минуте связка Кейна и Сона сработала еще раз. Капитан сборной Англии сместился на правый фланг, откуда вырезал передачу в штрафную на южнокорейца, который принял мяч и вторым касанием поразил ворота — 1:4.



На 82-й минуте Кейн, автор четырех результативных передач на Сона, отличился сам, добив мяч в ворота после попадания Эрика Ламелы в штангу — 1:5.



В оставшееся время матча "святые" заработали пенальти благодаря попаданию мяча в руку Дохерти, и Ингс с точки установил окончательный счет – 2:5.



Потрясающая эффективность связки Кейна и Сона обеспечила "Тоттенхэму" убедительную победу. "Саутгемптон" был очень хорош в первом тайме, но пропустил гол "в раздевалку" и после перерыва уже от этого не оправился.



"Саутгемптон" — "Тоттенхэм". Отчет о матче