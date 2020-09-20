"Тоттенхэм" разгромил "Саутгемптон" благодаря связке Сона и Кейна

Сон Хен Мин и Харри Кейн Четыре гола Сон Хен Мина с четырех передач Харри Кейна обеспечили "Тоттенхэму" победу 2:5 в гостях у "Саутгемптона".

По сравнению с минимальным поражением от "Кристал Пэлас" в стартовом составе "святых" появились Мусса Дженепо и Стюрт Армстронг, заменив Уилла Смоллбоуна и Натана Редмонда.

В заявку "шпор" неожиданно не попал Деле Алли. Зато вышел с первых минут Танги Ндомбеле, хорошо проявивший себя в Болгарии в минувший четверг.

Гостям удалось распечатать чужие ворота уже на третьей минуте, когда Мэтт Дохерти головой сделал передачу в центр штрафной, а Харри Кейн положил корпус и пробил ногой по летящему мячу. Однако система VAR отметила гол — автор предголевой Сон Хен Мин угодил в офсайд.

"Саутгемптон" ответил своим моментом спустя семь минут. Че Адамс наносил удар в касание после удачного отскока мяча к 11-метровой отметке, однако голкипер "Тоттенхэма" Уго Льорис продемонстрировал чудеса реакции.

На 16-й минуте Льорис сыграл головой за пределами штрафной площади. Мяч попал в руку Данни Ингса, который затем поразил пустые ворота. Бригада арбитров во всем разобралась и без VAR, отменив гол.

Вообще, игра проходила с преимуществом "святых", но "Тоттенхэм" всегда был готов убежать в контратаку — как, например, на 27-й минуте, когда Кейн снова забил, но гол снова был отменен из-за офсайда.

А на 32-й минуте счет был открыт. Кайл Уолкер-Питерс сделал просто шикарный заброс верхом за спины защитникам на Ингса, который технично принял мяч, а вторым касанием поразил дальний угол ворот — 1:0.

Затем игра успокоилась, но под занавес тайма равновесие в счете было восстановлено. Ндомбеле из центра поля сделал передачу налево Кейну, а тот в касание перевел мяч на Сона, который ворвался в штрафную и с острого угла пробил голкипера Алекса Маккарти — 1:1.

Второй тайм начался с того, что Кейн сделал разрезающую передачу по центру на Сона, который проскочил мимо защитника и реализовал выход один на один — 1:2.

Гости чувствовали себя комфортно, ведя в счете, а на 64-й минуте не упустили возможность развить свое преимущество. Это Сон вновь убежал вперед после передачи Кейна — 1:3.

На 73-й минуте связка Кейна и Сона сработала еще раз. Капитан сборной Англии сместился на правый фланг, откуда вырезал передачу в штрафную на южнокорейца, который принял мяч и вторым касанием поразил ворота — 1:4.

На 82-й минуте Кейн, автор четырех результативных передач на Сона, отличился сам, добив мяч в ворота после попадания Эрика Ламелы в штангу — 1:5.

В оставшееся время матча "святые" заработали пенальти благодаря попаданию мяча в руку Дохерти, и Ингс с точки установил окончательный счет – 2:5.

Потрясающая эффективность связки Кейна и Сона обеспечила "Тоттенхэму" убедительную победу. "Саутгемптон" был очень хорош в первом тайме, но пропустил гол "в раздевалку" и после перерыва уже от этого не оправился.

"Саутгемптон" — "Тоттенхэм". Отчет о матче


Метки обзор матча, Премьер-Лига, Саутгемптон, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 20.09.2020 15:55

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Последние комментарии:




  1. chelsiukpro 20.09.2020 16:31 # chelsiukpro
    Lemptey долго непротянет бегунком... поломают сто пудова! На пару месяцев хватит а потом лазарет...

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  2. chelsiukpro 20.09.2020 16:23 # chelsiukpro
    Только включил НЮ- Брайтон а там уже на 16мин вижу 0:2 чайки молодцы хорошо начали сезон! Нам тоже пришлось попотеть чтоб выграть

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  3. grummer 20.09.2020 16:23 # grummer
    лемпти>лемпес

    через год купят обратно за 150

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  4. geniusss 20.09.2020 16:10 # geniusss
    Помните об этом,сучки,хехехехехехехеехе
    Впервые за 30 лет «красные» приедут на «Стэмфорд Бридж» в статусе действующего чемпиона Англии.

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  5. rentv 20.09.2020 16:04 # rentv
    Кстати, а никто не знает, после перехода в Челси Пулисик чащё играл, или чаще был травмирован?

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  6. anabanana94 20.09.2020 16:04 # anabanana94
    Сонни!!!!! Кейн!!!! И скоро рядом будет Бэйл, просто ТРЕПЕЩИТЕ!!!

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  7. rentv 20.09.2020 16:03 # rentv
    Поставил квартиру в МСК на победу Ливерпуля над Челси. Без хрустальных братьев Пулисика и Зиеша Челси изнасилуют на флангах. Это должно быть понятно любому человеку, разбирающемуся в футболе.

    Единственный шанс Челси на успех в сезоне, это если те пара тройка матчей, когда Зиеш с Пулей не будут травмированны, попадуться на игры с командами из топ6, и им удасться зацепить с ними очки. На одних Брайтонах далеко в АПЛ не уедешь

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  8. anabanana94 20.09.2020 16:03 # anabanana94
    Какой же Кейн универсальный, впервые в истории АПЛ, +4 Кейн пас +4 Сон гол, впечатляет!!!

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  9. reams 20.09.2020 16:02 # reams
    5,6 голов в среднем за матч, найс турик

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  10. januzaj00 20.09.2020 16:01 # januzaj00
    Сона в МЮ, отслужившему бойцу нечего делать в курятнике

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  11. geniusss 20.09.2020 16:01 # geniusss
    Сосали?

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  12. alexomck 20.09.2020 16:01 # alexomck
    Моур в гонке

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  13. ygyrbendar 20.09.2020 16:00 # ygyrbendar
    Казаху давно пора уже в нормальный клуб

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  14. rentv 20.09.2020 15:59 # rentv
    Ну разгромили и разгромили

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  15. anabanana94 20.09.2020 15:59 # anabanana94
    COYS!

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