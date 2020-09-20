ПСЖ обсуждает покупку Деле Алли

ПСЖ начал переговоры о приобретении полузащитника "Тоттенхэма" Делле Алли.

Своей пассивной игрой в центре поля Алли навлек на себя гнев главного тренера "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо в матче первого тура Премьер-Лиги против "Эвертона", будучи позорно замененным уже в перерыве.



Затем Деле внезапно не поехал с командой в Болгарию на квалификационный матч Лиги Европы против "Локомотива" из Пловдива и — еще более неожиданно — не попал в заявку "шпор" на субботний поединок против "Саутгемптона".



"Нет, он не травмирован. У нас просто огромный состав. Число имеющихся у нас игроков огромно, и ими сложно управлять".



"Непросто быть 18 игроками здесь и 10 на тренировочной базе. На скамейке у меня все равно есть Сиссоко, Ламела и Бергвейн. У нас слишком много игроков на различных позициях", — заявил Моуриньо перед матчем на "Сент-Мэри".



По информации The Telegraph, вскоре Алли может покинуть Северный Лондон. "Тоттенхэм" пытался использовать Деле в переговорах с "Реалом" насчет Серхио Регилона и Гарета Бэйла, а сейчас начал диалог с ПСЖ.



Пока неясно, хотят парижане приобрести Алли или взять его в аренду с последующим выкупом, но финалисты последнего розыгрыша Лиги Чемпионов являются давними почитателями таланта Деле и надеются заключить сделку уже в ближайшие дни.



Контракт Алли с "Тоттенхэмом" рассчитан до 2024 года, однако 24-летний англичанин может найти привлекательной возможность уехать в Париж, поиграть вместе с Неймаром и Килианом Мбаппе, выступить в Лиге Чемпионов.