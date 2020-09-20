ПСЖ обсуждает покупку Деле Алли

Деле Алли ПСЖ начал переговоры о приобретении полузащитника "Тоттенхэма" Делле Алли.

Своей пассивной игрой в центре поля Алли навлек на себя гнев главного тренера "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо в матче первого тура Премьер-Лиги против "Эвертона", будучи позорно замененным уже в перерыве.

Затем Деле внезапно не поехал с командой в Болгарию на квалификационный матч Лиги Европы против "Локомотива" из Пловдива и — еще более неожиданно — не попал в заявку "шпор" на субботний поединок против "Саутгемптона".

"Нет, он не травмирован. У нас просто огромный состав. Число имеющихся у нас игроков огромно, и ими сложно управлять".

"Непросто быть 18 игроками здесь и 10 на тренировочной базе. На скамейке у меня все равно есть Сиссоко, Ламела и Бергвейн. У нас слишком много игроков на различных позициях", — заявил Моуриньо перед матчем на "Сент-Мэри".

По информации The Telegraph, вскоре Алли может покинуть Северный Лондон. "Тоттенхэм" пытался использовать Деле в переговорах с "Реалом" насчет Серхио Регилона и Гарета Бэйла, а сейчас начал диалог с ПСЖ.

Пока неясно, хотят парижане приобрести Алли или взять его в аренду с последующим выкупом, но финалисты последнего розыгрыша Лиги Чемпионов являются давними почитателями таланта Деле и надеются заключить сделку уже в ближайшие дни.

Контракт Алли с "Тоттенхэмом" рассчитан до 2024 года, однако 24-летний англичанин может найти привлекательной возможность уехать в Париж, поиграть вместе с Неймаром и Килианом Мбаппе, выступить в Лиге Чемпионов.


Метки Алли, ПСЖ, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 20.09.2020 15:00

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  1. anabanana94 20.09.2020 16:14 # anabanana94
    Пиздеж все это, никуда не уйдет Алли.

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  2. noi39 20.09.2020 15:38 # noi39
    Конечно надо ехать на континент,там хоть какой то трофей может зацепить,как тот же Бэйл.

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  3. frisby 20.09.2020 15:22 # frisby
    ничего не потеряет уйдя от токсичного цыгана писдабола .

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