Шоу призывает "Юнайтед" купить больше игроков

Люк Шоу Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу призвал свой клуб купить больше игроков.

Сезон 2020/21 "красные дьяволы" начали с домашнего поражения 1:3 от "Кристал Пэлас" в рамках второго тура Премьер-Лиги, а сам Шоу был явно повинен в первом пропущенном голе авторства Андроса Таунсенда.

Однако вместо того, чтобы упорнее тренироваться, Люк предпочитает решить игровые проблемы команды с помощью трансферов.

"Здесь у нас очень хорошая группа игроков. Но лично я думаю, что нам нужно больше игроков для укрепления своего состава. Это придало бы нам импульс".

"Когда ты смотришь по сторонам и видишь, как другие команды укрепляют свои составы, тебе нужно сделать то же самое, чтобы не отстать от других".

"Мы провели предсезонный период не так, как хотелось бы. Все вместе мы тренировались только неделю".

"Мы не смогли подготовиться так, как хотели, но это не оправдание, потому что мы обладаем мастерством, чтобы выигрывать такого рода матчи. Здесь мы не справились", — цитирует Шоу Daily Mirror.


Метки Манчестер Юнайтед, Шоу

Автор mihajlo   

Дата 20.09.2020 14:00

Количество просмотров Просмотров: 719

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. aldar-lfc 20.09.2020 14:29 # aldar-lfc
    Просто этот дурачок хочет на лавочку сесть

    (ответить)

  2. liver-winner 20.09.2020 14:10 # liver-winner
    Ой дурачок...чтобы что-то купить, надо что-то продать

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: