Моуриньо хочет купить Лингарда у "Юнайтед"

Жозе Моуриньо и Джесси Лингард Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо заинтересован в приобретении плеймейкера "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингарда.

Прошлый сезон Лингард начинал в качестве основного игрока "красных дьяволов", но постепенно растерял доверие своего наставника Оле Гуннара Сульшера, а с появлением в команде Бруну Фернандеша в январе крепко сел в запас.

Зато в Лингарда продолжает верить Моуриньо. Жозе убежден, что ему по силам реабилитировать карьеру 27-летнего англичанина, сообщает Daily Star в эксклюзивном материале.

На стартовый матч "Юнайтед" в новом сезоне Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас" Джесси даже не попал в число запасных, что стало очередным сигналом для игрока о необходимости сменить клуб.

По информации издания, некоторое время назад Лингард потребовал от Сульшера обозначить свое место в его планах на сезон 2020/21, но был проигнорирован.

Добавим, что продажа своего воспитанника в "Тоттенхэм" может принести "Юнайтед" около 30 миллионов фунтов.


Метки Лингард, Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 20.09.2020 13:00

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  1. geniusss 20.09.2020 13:26 # geniusss
    Эхэххэхэхэхэххээхэхэхэхх,леви только с доплатой примет,или макс аренда и зп платят манки-арестанты

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  2. sir-alexferguson 20.09.2020 13:14 # sir-alexferguson
    продано

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  3. anabanana94 20.09.2020 13:12 # anabanana94
    Чтоб Леви взял этого идиота?! Ни за что в жизни!

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