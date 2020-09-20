Моуриньо хочет купить Лингарда у "Юнайтед"

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо заинтересован в приобретении плеймейкера "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингарда.

Прошлый сезон Лингард начинал в качестве основного игрока "красных дьяволов", но постепенно растерял доверие своего наставника Оле Гуннара Сульшера, а с появлением в команде Бруну Фернандеша в январе крепко сел в запас.



Зато в Лингарда продолжает верить Моуриньо. Жозе убежден, что ему по силам реабилитировать карьеру 27-летнего англичанина, сообщает Daily Star в эксклюзивном материале.



На стартовый матч "Юнайтед" в новом сезоне Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас" Джесси даже не попал в число запасных, что стало очередным сигналом для игрока о необходимости сменить клуб.



По информации издания, некоторое время назад Лингард потребовал от Сульшера обозначить свое место в его планах на сезон 2020/21, но был проигнорирован.



Добавим, что продажа своего воспитанника в "Тоттенхэм" может принести "Юнайтед" около 30 миллионов фунтов.