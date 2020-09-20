"Лестер" арендовал Дженгиза Ундера

Дженгиз Ундер "Лестер" совершил второе приобретение в это трансферное окно, арендовав вингера "Ромы" Дженгиза Ундера до конца сезона 2020/21.

Заявив о себе на родине в Турции, в июле 2017 Ундер отправился в "Рому". С тех пор Дженгиз сыграл 88 матчей во всех соревнованиях и забил 17 голов за итальянскую команду.

Теперь 23-летний Ундер присоединится к своему партнеру по национальной команде Чаглару Сенюджю на "Кинг Пауэр". К слову, за турецкую сборную Дженгиз провел 21 матч.

"Я всегда хотел поиграть в Англии, и это замечательная возможность попробовать себя в Премьер-Лиге. Я буду помогать своим партнерам по команде на поле и за его пределами, и я верю, что смогу улучшать свою игру каждый день. Думаю, я быстрый игрок, который способен создавать много моментов для своих партнеров", — сообщил Ундер.

Добавим, что ранее в это окно "Лестер" также приобрел крайнего защитника Тимоти Кастаня, который отметил свой дебют за команду Брендана Роджерса голом против "Вест Бромвича".


Метки аренда, Лестер, Рома, трансферы, Ундер

Автор mihajlo   

Дата 20.09.2020 12:00

Количество просмотров Просмотров: 496

Поиск: