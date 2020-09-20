"Лестер" арендовал Дженгиза Ундера

"Лестер" совершил второе приобретение в это трансферное окно, арендовав вингера "Ромы" Дженгиза Ундера до конца сезона 2020/21.

Заявив о себе на родине в Турции, в июле 2017 Ундер отправился в "Рому". С тех пор Дженгиз сыграл 88 матчей во всех соревнованиях и забил 17 голов за итальянскую команду.



Теперь 23-летний Ундер присоединится к своему партнеру по национальной команде Чаглару Сенюджю на "Кинг Пауэр". К слову, за турецкую сборную Дженгиз провел 21 матч.



"Я всегда хотел поиграть в Англии, и это замечательная возможность попробовать себя в Премьер-Лиге. Я буду помогать своим партнерам по команде на поле и за его пределами, и я верю, что смогу улучшать свою игру каждый день. Думаю, я быстрый игрок, который способен создавать много моментов для своих партнеров", — сообщил Ундер.



Добавим, что ранее в это окно "Лестер" также приобрел крайнего защитника Тимоти Кастаня, который отметил свой дебют за команду Брендана Роджерса голом против "Вест Бромвича".