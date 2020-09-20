Тиаго Силва нужен Лэмпарду как лидер

Главный тренер "Тоттенхэма" Фрэнк Лэмпард заявил, что рассчитывает на защитника Тиаго Силву в первую очередь как на лидера.

Ранее в это трансферное окно "синие" подписали Силву свободным агентом, заключив с бывшим капитаном ПСЖ однолетний контракт.



На следующей неделе Силве исполнится 36, и эксперт Sky Sports Гари Невилл уже выражал сомнения насчет готовности Тиаго к физическим нагрузкам Премьер-Лиги, однако Лэмпарду бразильский ветеран нужен не обязательно для того, чтобы играть в каждом матче.



"Кем я его вижу? Определенно, лидером. Он добавит нам этих качеств, которые у него есть от природы".



"Он не так уж замечательно владеет языком, но мы поработаем над этим".



"Мы рассчитываем на его влияние, на его настрой во время тренировок, на его мастерство как игрока и на то, как он командует партнерами. Замечательно, что он у нас есть. О большем тренер и просить не может", — цитирует Лэмпарда Daily Mail.