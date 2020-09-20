"Барселоне" пришлось забыть о Вейналдуме из-за Ла Лиги

"Барселона" была вынуждена завершить свой интерес к полузащитнику "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдуму из-за строгих финансовых ограничений со стороны Ла Лиги.

Заступив на тренерский мостик "Барселоны", Рональд Куман задумал приобрести Вейналдума, с которым ему довелось поработать в сборной Голландии и у которого идет последний год по контракту с "Ливерпулем".



Однако глобальный экономический кризис нарушил планы Кумана. Дело в том, что Ла Лига ввела жесткий контроль за финансами клубов в условиях пандемии коронавируса, и каталонцы со своей зарплатной ведомостью в 510 миллионов фунтов в год просто не смогут никого купить, пока не продадут ряд имеющихся игроков.



Кроме того, потратив любую сумму на трансферы, "Барселоне" пришлось бы точно такую же сумму заплатить в испанский бюджет. Фактически это правило удваивает цену за любого игрока.



Как сообщает Daily Mirror, Ла Лига также ввела для каждого клуба лимит на траты, и этот лимит вычисляется, исхода из финансовых результатов клуба за последние пять лет.



"У нас есть собственная финансовая система, которая строже правил финансового фейр-плей УЕФА. УЕФА изучает цифры, только когда сезон окончен, мы же устанавливаем стандарты до старта сезона".



"Если "Барселона" попытается тайком о чем-нибудь договориться, наши аналитики немедленно это заметят".



"Клубы согласились следовать этой системе в течение периода, когда им сложно выплачивать зарплаты игрокам, потому что иначе их положение только усугубилось бы. Никто этого не хочет", — сообщил представитель Ла Лиги.