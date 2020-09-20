"Валенсия" обратилась насчет покупки Ромеро

Серхио Ромеро Голкипер Серхио Ромеро близок к уходу из "Манчестер Юнайтед" и может продолжить карьеру в "Валенсии".

В конце августа Дин Хендерсон заключил новый долгосрочный контракт с "Юнайтед" и сейчас с нетерпением ожидает повода для главного тренера Оле Гуннара Сульшера усадить Давида Де Хеа в запас и дать ему шанс.

В сложившейся ситуации Ромеро становится просто лишним в команде Сульшера и, как ожидается, покинет "Олд Траффорд" в это трансферное окно.

По информации Daily Mirror, "Валенсия" уже обратилась к "красными дьяволам" и выразила готовность заплатить около 6 миллионов фунтов за 33-летнего аргентинца.

По слухам, еще одним претендентом на Ромеро, который на протяжении пяти последних сезонов был дублером Де Хеа, может стать "Милан".


Метки Валенсия, Манчестер Юнайтед, Ромеро

Автор mihajlo   

Дата 20.09.2020 09:00

Количество просмотров Просмотров: 324

Поиск: