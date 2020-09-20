"Валенсия" обратилась насчет покупки Ромеро

Голкипер Серхио Ромеро близок к уходу из "Манчестер Юнайтед" и может продолжить карьеру в "Валенсии".

В конце августа Дин Хендерсон заключил новый долгосрочный контракт с "Юнайтед" и сейчас с нетерпением ожидает повода для главного тренера Оле Гуннара Сульшера усадить Давида Де Хеа в запас и дать ему шанс.



В сложившейся ситуации Ромеро становится просто лишним в команде Сульшера и, как ожидается, покинет "Олд Траффорд" в это трансферное окно.



По информации Daily Mirror, "Валенсия" уже обратилась к "красными дьяволам" и выразила готовность заплатить около 6 миллионов фунтов за 33-летнего аргентинца.



По слухам, еще одним претендентом на Ромеро, который на протяжении пяти последних сезонов был дублером Де Хеа, может стать "Милан".